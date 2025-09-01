Deviza
Belgium
E. coli baktérium
idősotthon

Halálesetek sorozatát okozza egy baktérium belga idősotthonokban

Belgiumban többen meghaltak toxint termelő E. coli baktérium okozta fertőzés következtében. A fertőzötteket legalább nyolc flandriai idősotthonban azonosították, ahol hét haláleset történt, valamint egy vallóniai intézményben, ahol egy ember hunyt el.
VG/MTI
2025.09.01, 20:40
Frissítve: 2025.09.01, 20:47

Nyolc ember vesztette életét Belgiumban a sigatoxint termelő E. coli (STEC) baktérium okozta fertőzés következtében, a fertőzés forrása egyelőre ismeretlen – közölték hétfőn a belga egészségügyi hatóságok. A szövetségi élelmiszerlánc-biztonsági hivatal vizsgálatot indított a járvány forrásának azonosítására.

Gepotidacin antibiotic molecule, illustration E. coli-fertőzés terjed a belga idősotthonokban
Fotó: Science Photo Library via AFP

A fertőzötteket legalább nyolc flandriai idősotthonban azonosították, ahol hét haláleset történt, valamint egy vallóniai intézményben, ahol egy ember hunyt el. További megbetegedéseket jelentettek Brüsszelből és a vallóniai Ottignies-ből is. Jelenleg 63 beteg lakóról tudnak: 48-ról Flandriában, 14-ról Vallóniában és egyről Brüsszelben.

A STEC az E. coli baktérium egyik variánsa, amely lázat, fejfájást és heveny hasmenést okozhat. Súlyos esetben a fertőzés veseelégtelenséghez vezethet, főleg gyermekeknél és időseknél. A flandriai esetek többségét a O157-es törzshöz köthető baktérium okozta. A vizsgálatok még tartanak annak megállapítására, hogy a vallóniai és brüsszeli fertőzések ugyanabból a forrásból származnak-e. 

A hatóságok szerint néhány héttel ezelőtt szennyezett élelmiszer kerülhetett forgalomba több idősotthonban. Bár újabb élelmiszerhez köthető megbetegedést nem azonosítottak, a tisztiorvosok arra figyelmeztetnek, hogy

egyes friss esetek emberről emberre történő fertőzésből is eredhetnek.

A vizsgálat során szakemberek mintákat vesznek az érintett intézményekben, és ellenőrzik az élelmiszer-ellátási láncot, beleértve a közös beszállítókat is. 

A hatóságok szerint mivel a fertőzés már hetekkel ezelőtt elkezdődött, a nyomozás különösen bonyolult. A helyi sajtó értesülései szerint valamennyi érintett otthon ugyanattól az élelmiszer-beszállítótól kapja az ellátmányt.

Az Egyesült Államokban is gondot okoznak a baktériumok. Az idei munka ünnepén az Egyesült Államokban számos tengerparti strandot bezártak, vagy figyelmeztetéseket adtak ki, hogy kerüljék el a fürdőzést.

Figyelmeztetést adtak ki az egészségügyi vezetők, miután lajhár-vírust észleltek

Figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, miután három esetben is lajhár-vírust észleltek Nagy-Britanniában, noha a fertőzés főként Brazíliában szedi áldozatait. Az Oropouche vírus (OROV) okozta betegség általában enyhe tünetekkel jár, melyek kevesebb mint egy hét után elmúlnak.

