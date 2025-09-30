Deviza
Megváltozik Magyarországon a hulladék elszállítása és a lomtalanítás? Sürgős közleményt adott ki a minisztérium a Mohuról – egyszer és mindenkorra tisztázta a helyzetet

A kormány szerint a rendszer megbízhatóan működik, és továbbra is garantálja a magyar családok mindennapi biztonságát. Az Energiaügyi Minisztérium közölte, hogy a hulladékszállítás és a lomtalanítás menetrendje változatlan, a sajtóban megjelent hírekkel szemben nincs ok aggodalomra.
VG
2025.09.30., 19:25
Fotó: MOHU

Az utóbbi napokban félrevezető információk jelentek meg a hulladékszállításról, ezekre reagált az Energiaügyi Minisztérium. A tárca hangsúlyozta: a hulladék és a lomtalanítás elszállításának menete változatlan, a rendszer biztosítja a magyar családok zavartalan mindennapjait.

új kukásautó Energiaügyi Minisztérium
Az Energiaügyi Minisztérium közölte, hogy a hulladékszállítás és a lomtalanítás menetrendje változatlan, a sajtóban megjelent hírekkel szemben nincs ok aggodalomra / Fotó: MOHU

Cáfolta a sajtóhíreket az Energiaügyi Minisztérium

A 2023 júliusától működő új hulladékgazdálkodási rendszerben a MOL leányvállalata, a MOHU felel a gyűjtésért, szállításért és előkezelésért.

A minisztérium közleménye szerint továbbra is érvényben vannak a korábbi jogszabályok, a kommunális hulladék elszállítása kötelező, és a koncessziós társaság nem jogosult bírságot kiszabni. Kivételt csak rendkívül indokolt esetek jelenthetnek, például ha a kukát építési törmelékkel töltik meg.

Október 1-től azonban új, országosan egységes szabályok lépnek életbe, amelyek komolyabb terheket róhatnak a háztartásokra. 

A kuka fedele kötelezően zárva kell legyen, ha a hulladék kilóg, többletdíjat számolnak fel. Súlykorlátokat is bevezetnek: például a 120 literes edény legfeljebb 27 kilogramm, a 240 literes 50 kilogramm hulladékot tartalmazhat. Ha ennél nehezebb, a szolgáltató nem üríti ki a kukát, de a díjat akkor is kiszámlázza.

A vegyes kukába továbbra sem kerülhet papír, műanyag, fém, építési törmelék vagy elektronikai hulladék. Szabálytalanság esetén pótdíjra lehet számítani, veszélyes hulladék esetén akár 20–30 ezer forintos bírságot is kiszabhatnak. Fontos változás, hogy az edény épségéért a tulajdonos felel, és ha az megsérül, 8 napon belül gondoskodnia kell a javításról vagy pótlásról. Egy új 120 literes kuka ára körülbelül 13 500 forint.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a változások nem veszélyeztetik a mindennapi hulladékszállítást, de a szabályok megszegése drágább lehet, mint valaha. Az önkormányzatok ráadásul saját szankciókat is bevezethetnek, így településenként még magasabb bírságokra is számíthatnak az érintettek.

Váratlan sztrájk a Mohu Budapestnél: azonnal megkezdődtek a tárgyalások a szakszervezetekkel

A vállalat vezetése azonnal tárgyalásokat indított a szakszervezetekkel, miközben kéri a munkavállalókat, hogy térjenek vissza a munkába. Ma hajnalban váratlanul megszakadt a szolgáltatás a Mohu Budapestnél, amikor a dolgozók előre be nem jelentett „vadsztrájkba" léptek.

 

