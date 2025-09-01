Deviza
Észak-Korea
Kim Dzsongun
Kína

Kim Dzsongun golyóálló vonattal elhagyta az országot, ilyen öt év alatt másodszor történik

Kim Dzsongun nem szívesen repül, inkább a golyóálló luxusvonatot részesíti előnyben. Az észak-koreai vezető több mint öt év után találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
K. B. G.
2025.09.01, 15:12
Frissítve: 2025.09.01, 15:16

Elindult Phenjanból Kim Dzsongun észak-koreai elnök Pekingbe hétfőn a golyóálló luxusvonatával, hogy részt vegyen a második világháború ázsiai lezárását ünneplő kínai katonai parádén.

Kim Dzsongun észak-koreai vezető számára Kína és Oroszország is fontos partner / Fotó: AFP

Kim Dzsongun ritkán utazik külföldre

A Jonhap dél-koreai hírügynökség forrásai szerint Kim kedden érkezik meg a kínai fővárosba, ez az első külföldi útja 2023-as oroszországi látogatása óta, ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott. 

Az észak-koreai vezető Kínában utoljára 2019 januárjában járt, most pedig a pekingi katona felvonuláson Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Putyinnal is találkozik.

Kína régi támogatója Észak-Koreának, egyfajta mentőövet jelent az amerikai és más nemzetközi szankciók által sújtott ország gazdaságának, miközben Oroszországgal Phenjan az orosz–ukrán háború kezdete óta húzta szorosabbra a viszonyt. Észak-Korea fegyverekkel és katonákkal is támogatta Oroszország háborúját Ukrajna ellen – idézi fel a Bloomberg.

Észak-Korea egyre fontosabb szereplő a nemzetközi színtéren

Kim számára a Hszivel és Putyinnal közös megjelenés is nagy siker, mely a három vezető közötti szoros kapcsolatokat is jelzi, miután mindhárman szívesen látnák az Egyesült Államok vezette nemzetközi rend megváltozását. Az észak-koreai vezető kínai kollégájával Hszi 2019. júniusi látogatása óta nem találkozott. Akkor a kínai vezető a Koreai-félsziget atomfegyvermentessé tételét sürgette. A megelőző tíz hónapban ugyanakkor Kim négyszer is járt Pekingben, hogy Kína segítségét kérje a Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal folytatott viszony újraindításában.

Mostani indulása előtti napján Kim a helyi sajtó szerint egy rakétagyárat keresett fel, rámutatva az ország növekvő fegyvergyártási és fejlesztési képességeire.

A golyóálló luxusvonat az észak-koreai vezetők kedvelt utazási eszköze, már Kim apja és nagyapja is előszeretettel vette igénybe, miután az viszonylag biztonságos közlekedési eszköz egy olyan országban, melynek nemzeti légitársasága a legrosszabbak között van a világon az értékelések szerint. Az észak-korai vezető egyebek mellett Donald Trump első ciklusa alatt is ezzel a vonattal utazott Hanoiba, az amerikai elnökkel folytatott csúcstalálkozóra. A két vezető közötti első, 2018-as szingapúri csúcsra ugyanakkor egy kínai Boeing 747-essel érkezett.

