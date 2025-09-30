Deviza
EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.63 -0.31% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.39 -0.23% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.41% EUR/HUF389.86 -0.31% USD/HUF332.01 -0.43% GBP/HUF446.63 -0.31% CHF/HUF417.19 -0.21% PLN/HUF91.39 -0.23% RON/HUF76.76 -0.25% CZK/HUF16.03 -0.41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,960.13 -0.3% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,708 -1.92% OTP28,860 -0.66% RICHTER9,905 +1.82% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS160.5 +0.93% WABERERS4,950 +1.01% BUMIX9,301.62 +0.75% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.51 -0.66% BUX98,960.13 -0.3% MTELEKOM1,810 +0.33% MOL2,708 -1.92% OTP28,860 -0.66% RICHTER9,905 +1.82% OPUS556 -0.54% ANY7,480 +1.87% AUTOWALLIS160.5 +0.93% WABERERS4,950 +1.01% BUMIX9,301.62 +0.75% CETOP3,472.38 +0.16% CETOP NTR2,156.51 -0.66%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
3d,Render,Of,Nord,Stream,2,Gas,Pipeline,Emerging,On szankciós csomag
Gazprom
Németország
ukrán titkosszolgálat
szabotázsakció
Északi Áramlat
Lengyelország
gázvezeték

Elfogták az ukrán Volodimir Z.-t Pruszkówban – személyesen robbanthatta fel az Északi Áramlatot

A sztori lassan inkább tűnik akciófilmnek, mint nyomozati anyagnak. Újabb fordulat az Északi Áramlat-ügyben: ezúttal egy ukrán búvároktató, Volodimir Z. került a reflektorfénybe, aki a német hatóságok szerint nem vízibiciklizni indult a Balti-tengerre, hanem felrobbantani egy gázvezetéket.
VG
2025.09.30., 15:10
Fotó: Shutterstock

A lengyel rendőrség Pruszkówban őrizetbe vett egy bizonyos Volodimir Z.-t, aki állítólag kulcsszereplő volt az Északi Áramlat felrobbantásában, miután a németek annyira szerették volna kihallgatni, hogy európai elfogatóparancsot is kiadtak ellene – írta a Magyar Nemzet.

3d,Render,Of,Nord,Stream,2,Gas,Pipeline,Emerging,On szankciós csomag északi áramlat
A lengyelországi Pruszkówban őrizetbe vették az ukrán Volodimir Z.-t, aki a németek szerint kulcsszerepet játszott az Északi Áramlat 2022-es robbantásában / Fotó: Shutterstock

Az ügyvédje persze azonnal kontrázott:  szerinte „nincs jogalap a kiadatásra”, hozzátéve, hogy a háború meg a Gazprom kényes jogi helyzete miatt bonyolult lenne megszervezni ezt az ügyet.

A német narratíva szerint azonban a férfi nem egyszerűen búvárokat oktatott, hanem valójában az Északi Áramlat felrobbantásának egyik kulcsszereplője volt.

2022 szeptemberében állítólag egy rostocki jachtról merült le, és a Balti-tenger fenekén nem kagylókat fotózott, hanem robbanóanyagot szerelt fel egy több milliárd eurós vezetékre. Ha igaz, amit mondanak, akkor ez minden idők legextrémebb „tanfolyami gyakorlatának” bizonyult.

Ez persze nem az első ukrán, akit előrángatnak a történetben. Augusztusban az olaszok is elkaptak egy Szerhij Kuznyecov nevű férfit, akiről azt mondják, hogy a robbantások koordinátora volt. Az ő kiadatását Németországoknak már el is kezdték szervezni a hatóságok.

Egyhamar nem zárul le az Északi Áramlat ügye

A nyomozás előrehaladtával a történet egyre több fordulatot vesz, hála a résztvevők furcsa magyarázatainak és a nemzetközi jogi és politikai béklyóknak, amelyek nem segítenek abban, hogy fény derüljön az igazságra. Az egyik oldal szerint profi katonai akció történt, a másik oldal szerint egy jachtos búvárklub játszott kincskeresőt a tenger mélyén.

Ami biztos: 2022 szeptember 26-án tényleg nagy durranás volt a Balti-tengeren, és három gázcső odalett, miközben egy csapat ukrán véletlenül pont a helyszínen „pecázott”.

Az egész ügy egyszerre tűnik geopolitikai krízisnek és egy rosszul sikerült kémfilm forgatókönyvének. Ha a bíróság tényleg kiadja Volodimir Z.-t, akkor hamarosan megtudjuk, hogy James Bond vagy Mr. Bean volt inkább a főszerepben. Addig is marad a pattogatott kukorica, mert a világ egyik legfurcsább nyomozása zajlik a szemünk előtt.

Döntött a bíróság: kiadják az olaszok az Északi Áramlat elleni szabotázs gyanúsítottját

Az ukrán Szerhil K. még fellebbezni fog. Az Északi Áramlat elleni támadás gyanúsítottját múlt hónapban vették őrizetbe.

 

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12071 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
hazai gyümölcstermesztés

Rendkívüli döntés az uniós pénzekről: Nagy István váratlan bejelentést tett, milliárdokat utal Magyarországnak az EU – csak néhány tagállam kap még

A kompenzáció a kárenyhítési alap juttatásain felül érkezik, így érdemi segítséget jelenthet a termelőknek, akik közül sokan a termésük kilencven százalékát is elvesztették.
2 perc
Németország

Elfogták az ukrán Volodimir Z.-t Pruszkówban – személyesen robbanthatta fel az Északi Áramlatot

A sztori lassan inkább tűnik akciófilmnek, mint nyomozati anyagnak.
3 perc
Lázár János

Lázár János kiakadt a MÁV miatt: „Magyar Péter személyesen járt közben, hogy Magyarország ne kaphassa meg ezt az egymilliárd eurós forrást”

Az építési és közlekedési miniszter szerint a Tisza Párt megakadályozta, hogy az Európai Beruházási Bank odaadja az egymilliárd eurós hitelt a MÁV-nak.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu