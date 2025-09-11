Átszivárog a csendes halál, tízezrével követel életeket, akár egy másik kontinensen

A kanadai 2023-as rekordméretű erdőtüzekből származó légszennyezés Észak-Amerikában és Európában több mint 350 millió embert érintett – derül ki egy e héten közzétett új kutatásból, amelyet az Euronews látott.

Európaiak halálát okozta a kanadai tűz, több tízezren vesztették életüket / Fotó: Middle East Images via AFP (illusztráció)

Kanadában 2023 májusa és szeptembere között több ezer erdőtűz keletkezett a szélsőséges hőség és szárazság miatt. Ezek összesen mintegy 18 millió hektárt pusztítottak el. Szemléltetésképpen: ez nagyobb terület, mint egész Anglia. Az öt hónapon át tartó tűz példátlan méretű és intenzitású volt, és Kanada történetének legpusztítóbb erdőtüzeivé vált. A lángok hatalmas füstfelhőket bocsátottak ki, amelyek egészségügyi riasztásokat váltottak ki Észak-Amerika-szerte.

A füst átszelte az Atlanti-óceánt is, elérte Európát, és ott is megemelkedett a káros szálló por koncentrációja.

A Nature folyóiratban megjelent tanulmány becslése szerint a tűzhullám miatt Észak-Amerikában és Európában összesen 354 millió ember lélegezett be káros levegőt, azaz 2,5 mikrométernél kisebb átmérőjű szállóport (PM2,5), ami az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint már nem biztonságos. Ezek a parányi részecskék ugyanis a tüdőn keresztül képesek bejutni a véráramba, és összefüggésbe hozhatók a krónikus hörghurut, a tüdőrák és a szívbetegségek magasabb előfordulásával.

Európában mérhetően romlott a levegő minősége: az éves PM2,5-terhelés 4 százalékkal nőtt.

A kutatók megkülönböztették az akut haláleseteket – amikor a magas PM2,5-szint hirtelen, például szívrohamot vagy légzési elégtelenséget váltott ki –, és a krónikus haláleseteket, amikor a hosszabb távú kitettség idővel növelte a szív- és légzőszervi betegségek miatti korai halálozás kockázatát.

A tanulmány szerint a krónikus egészségügyi hatások „jelentősek és széles körben elterjedtek” voltak: világszerte mintegy 82 100 korai haláleset köthető a füsthöz, ebből több mint 22 ezer Európában történt.

A szerzők szerint, ahogy az éghajlatváltozás miatt a bozóttüzek egyre nagyobbak, intenzívebbek és gyakoribbak lesznek, elengedhetetlen további kutatásokat végezni a légszennyezés egészségügyi költségeiről, amelyeket eddig alig vizsgáltak.