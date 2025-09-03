Deviza
Szörnyű döntést hozott az Európai Unió: kiadják személyes adatainkat Amerikának – ez az indoklás

Az uniós törvényszék jóváhagyta az USA-val kötött legújabb adattovábbítási megállapodást. Az Európai Unió a személyes adatok kapcsán hozott érzékeny döntést.
VG/MTI
2025.09.03, 13:53

Az Európai Unió Törvényszéke szerdán elutasította azt a keresetet, amely a személyes adatok Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok közötti továbbítását lehetővé tevő új jogi keret érvénytelenítését célozta – közölte a luxembourgi székhelyű testület. A bíróság ezzel megerősítette, hogy az Egyesült Államok a vitatott döntés elfogadásának idején megfelelő szintű védelmet biztosított az uniós polgárok személyes adatainak.

Európai Unió Törvényszéke jóváhagyta az Amerikai Egyesült Államokkal kötött legújabb adattovábbítási megállapodást adatbiztonság
Érvényben maradt az Európai Unió határozata / Fotó: Shutterstock

A 2023-ban elfogadott európai bizottsági határozat hozta létre a transzatlanti adattovábbítás új rendszerét.

A keresetet egy francia parlamenti képviselő, Philippe Latombe nyújtotta be, aki kérte a döntés megsemmisítését, azzal érvelve, hogy az Egyesült Államokban létrehozott adatvédelmi felülvizsgálati bíróság (DPRC) nem független, valamint az amerikai titkosszolgálatok a személyes adatok tömeges gyűjtését bírósági engedély nélkül folytatják.

Az európai uniós határozat érvényben maradt

Az uniós törvényszék azonban kimondta, hogy a DPRC működését és tagjainak kinevezését több garancia védi, tagjai függetlensége biztosított, munkájukba sem az igazságügyi miniszter, sem a titkosszolgálatok nem avatkozhatnak be. Azt is megállapították, hogy az amerikai jog utólagos bírósági ellenőrzést ír elő a hírszerzési műveletek esetében, ami megfelel az uniós jog által támasztott követelményeknek.

Az ítélet értelmében a törvényszék teljes egészében elutasította a keresetet. Az uniós bizottság a jövőben is köteles folyamatosan figyelemmel kísérni az Egyesült Államok adatvédelmi szabályainak alkalmazását, és szükség esetén módosíthatja vagy felfüggesztheti a határozatot – áll a testület sajtóközleményében.

