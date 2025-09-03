Megfenyegette Magyarországot Európa soros elnöke: de Ukrajna nagy dicséretet kapott

Az Európai Unió bővítése kulcsfontosságú az unió megerősítésében, és hozzájárulhat a kontinens biztonságának és stabilitásának növeléséhez - jelentette ki Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere az uniós tagállamok európai ügyekért felelős minisztereinek koppenhágai informális találkozóját követően, az EU soros dán elnökségének a témáról kiadott közleménye szerint.

Marie Bjerre, az Európai Unió soros elnöki tisztségét betöltő Dánia európai ügyekért felelős minisztere / Fotó: Thomas Traasdahl / AFP

Hozzátette, hogy az előrelépés a témában a dán elnökség egyik kiemelt célkitűzése. Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy önállóbban cselekedjen, és megerősítésében a bővítésnek kulcsszerepe van. A tanácskozáson a közlemény szerint az uniós tagjelölt országok illetékes miniszterei is részt vettek.

A tagságra jelentkezők közül a dán közleményben kiemelték Ukrajnát, amelynek reformtörekvéseit a miniszter a nehéz körülmények ellenére is figyelemre méltónak nevezte. Hozzátette, hogy más tagjelölt országok is aktívan dolgoznak a szükséges reformokon, így esetükben is van lehetőség érdemi előrelépésre.

A dán miniszter tájékoztatása szerint az EU belső reformjait is megvitatták, amelyek egyik célja éppen az, hogy az unió felkészüljön új tagállamok befogadására. Úgy vélte, a mostani eszmecsere jelentős hozzájárulás lehet az Európai Bizottság számára, amely még az idén több elemzés bemutatására készül a témában.

Bjerre azt is elmondta, hogy a dán elnökség a jogállamiság védelmét kiemelt feladatának tekinti. Ennek részeként folytatják az Európai Unió Tanácsában zajló jogállamisági párbeszédet, valamint az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárást, amely jelenleg Magyarországot érinti.

A koppenhágai megbeszélésen "széles támogatást élvezett az a cél, hogy meg kell védeni az EU közös értekeit" - húzta alá a miniszter. Hozzátette: jelentős támogatást érzékelt legtöbb kollégájának részéről azzal kapcsolatban is, hogy szélesíteni kell az unió azon eszköztárát, amely az alapértékek betartásának garantálására szolgál.

