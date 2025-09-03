Megfenyegette Magyarországot Európa soros elnöke: de Ukrajna nagy dicséretet kapott

Az Európai Unió bővítése kulcsfontosságú az unió megerősítésében, és hozzájárulhat a kontinens biztonságának és stabilitásának növeléséhez - jelentette ki Marie Bjerre, Dánia európai ügyekért felelős minisztere az uniós tagállamok európai ügyekért felelős minisztereinek koppenhágai informális találkozóját követően, az EU soros dán elnökségének a témáról kiadott közleménye szerint.
Hozzátette, hogy az előrelépés a témában a dán elnökség egyik kiemelt célkitűzése. Az EU-nak képesnek kell lennie arra, hogy önállóbban cselekedjen, és megerősítésében a bővítésnek kulcsszerepe van. A tanácskozáson a közlemény szerint az uniós tagjelölt országok illetékes miniszterei is részt vettek.
A tagságra jelentkezők közül a dán közleményben kiemelték Ukrajnát, amelynek reformtörekvéseit a miniszter a nehéz körülmények ellenére is figyelemre méltónak nevezte. Hozzátette, hogy más tagjelölt országok is aktívan dolgoznak a szükséges reformokon, így esetükben is van lehetőség érdemi előrelépésre.
A dán miniszter tájékoztatása szerint az EU belső reformjait is megvitatták, amelyek egyik célja éppen az, hogy az unió felkészüljön új tagállamok befogadására. Úgy vélte, a mostani eszmecsere jelentős hozzájárulás lehet az Európai Bizottság számára, amely még az idén több elemzés bemutatására készül a témában.
Bjerre azt is elmondta, hogy a dán elnökség a jogállamiság védelmét kiemelt feladatának tekinti. Ennek részeként folytatják az Európai Unió Tanácsában zajló jogállamisági párbeszédet, valamint az úgynevezett hetes cikkely szerinti eljárást, amely jelenleg Magyarországot érinti.
A koppenhágai megbeszélésen "széles támogatást élvezett az a cél, hogy meg kell védeni az EU közös értekeit" - húzta alá a miniszter. Hozzátette: jelentős támogatást érzékelt legtöbb kollégájának részéről azzal kapcsolatban is, hogy szélesíteni kell az unió azon eszköztárát, amely az alapértékek betartásának garantálására szolgál.
Az Európai Unió tagállamai olyan megoldásokat keresnek, amelyekkel biztosíthatják, hogy az orosz gáz ne keveredjen titokban a blokk ellátásába, miután 2027 végén hatályba lép a tilalom.
A Bloomberg szerint Dánia, amely az EU soros elnöki tisztét tölti be, olyan változtatásokat javasolt, amelyek szerint az importőröknek bizonyítékot kell benyújtaniuk a nemzeti hatóságoknak arról, hogy az adott gázszállítmányt nem Oroszországban termelték ki. A dokumentum kiemeli az Oroszország és Délkelet-Európa között futó fő gázvezeték, a Török Áramlaton keresztül érkező gázáramlásokkal kapcsolatos aggályokat.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.