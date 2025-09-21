Deviza
háború
vlagyimir putyin
Ukrajna
orosz-ukrán háború
Oroszország
F-16

Ideges lehet Putyin, ez gyerekjáték volt: megalázták az ukrán vadászgépek az orosz csúcsrakétákat – videón az F-16-osok bevetése a Kh-101 ellen

Komoly harci sikereket értek el Ukrajna vadászgépei. Az F-16-osok Oroszország csúcsrakétái ellen rendkívül hatékonynak bizonyultak.
VG
2025.09.21, 09:35
Frissítve: 2025.09.21, 10:19

Tovább folytatódtak Oroszország erőteljes légicsapásai Ukrajna ellen. Moszkva azonban kellemetlen meglepetéssel szembesülhetett szombaton, ugyanis a szeptember 20-án lelőtt ellenséges Kh-101 rakéták többségét az ukránok F-16-os vadászgépekkel semlegesítették.

F-16, F16, NATO Oroszország, Ukrajna, orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin, Volodimir Zelenszkij
Hatékonyak az F-16-osok / Fotó: Aleksander Kalka / AFP (képünk illusztráció)

A Pradva ukrán hírportál arról számolt be, hogy az ukrán légierő parancsnoksága közzétett egy videót a szombati orosz tömeges csapás során végrehajtott műveletekről. A szóban forgó felvétel légvédelmi rakétarendszereket, MVG-személyzeteket és ukrán F-16-os pilótákat mutat be. Kiemelték, hogy a szombaton lelőtt Kh-101-esek döntő többségét az ukrán Fighting Falcons, vagyis Harci Sólymok egység semmisítette meg.

A légierő jelentése szerint Oroszország szombat éjjel 579 drónnal, 8 Iszkander-M/KN-23 ballisztikus rakétával és 32 Kh-101 cirkálórakétával támadta Ukrajnát. Ezek közül 552 drón, 2 Iszkander rakéta és 29 Kh-101 rakéta nem ért célt, az ukrán légvédelemnek köszönhetően.

Ilyen nincs, Zelenszkij bejelentette: már annyi fegyvere van Ukrajnának, hogy elkezdi árulni a világpiacon – csak attól félnek, hogy az oroszok veszik meg

Kijev új gazdasági és katonai stratégiát készít elő: hivatalossá teszik az eddig a feketepiacon folyó ukrán fegyverexportot, és elkezdik értékesíteni azokat a készleteket, amelyek a védelemhez szükséges mennyiségen felül is rendelkezésre állnak.

Volodimir Zelenszkij elnök esti beszédében hangsúlyozta, hogy első a front ellátása, második az ukrán raktárkészletek biztosítása, és csak harmadik lépcsőben jön szóba az export.

A koncepció lényege, hogy a fölösleges fegyverek – például tengeri drónok vagy páncéltörő eszközök – értékesítéséből származó bevételt új dróngyártási kapacitások kiépítésére fordítanák. A fronton ugyanis hatalmas igény van a pilóta nélküli eszközökre, amelyek kulcsszerepet játszanak a harcokban.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12018 cikk

