Az amerikai szárazföldi erők 2025 végéig megkapják az első hiperszonikus rakétákat. Az amerikai hadsereg már 2023-ban tervezte ezeknek a robbanófejeknek a bevezetését, de a határidőt több sikertelen teszt miatt elhalasztották. Nem ez az egyetlen újdonság, a fegyverek és fegyverrendszerek fejlesztésében eszeveszett verseny folyik - számol be körképében a militarnews.com.
A Defense News szerint az amerikai hadsereg és haditengerészet közösen fejlesztette ki a robbanófejet, de különböző módosításokat kapnak. A hadsereg mobil platformról indítja a sajátját, míg a haditengerészet hajókról. A Pentagon 2024 decemberében jelentette, hogy az Egyesült Államok „nemrég” sikeresen tesztelt egy hagyományos hiperszonikus rakétát: a kilövést a floridai Cape Canaveralből hajtották végre, ami az idei év második sikeres tesztje volt.
Új vadászgép hajtóművek is érkeznek, gőzerővel dolgoznak a 6. generációs vadászgépek hajtóműveinek fejlesztésén.
A General Electric Aerospace és a Pratt & Whitney által a Next Generation Adaptive Propulsion program keretében fejlesztett hajtóművek részletes tesztelésen estek át az amerikai légierőnél, az első prototípusok megépítése előtt.
A tét nagy: a legfelsőbb vezetés az új hajtóművektől várja az amerikai hadsereg légi fölényének biztosítását.
Az új hajtóműveket várhatóan felhasználják a haditengerészet saját 6. generációs vadászgépprogramjában és az F-35-ösökben is.
Tény, hogy
az Egyesült Államok az 1980-as évek óta nem fejlesztett teljesen új vadászgép-hajtóművet, az utóbbi évtizedekben a régebbieket „reszelgették”.
Az új, hatékonyabb hajtóművek iránti igény különösen sürgető a csendes-óceáni térségben, ahol a vadászgépeknek nagy távolságokat kell megtenniük, és az új avionikai rendszerek, valamint fegyverek magasabb energiaigényt támasztanak.
Egyszerű és olcsó orosz technológia sok esetben jobban beválik Ukrajnában, mint a drága, precíz nyugati fegyverek. Persze ebben nem sok újdonság van, elég a második Világháborúra gondolni – a keleti fronton szenvedtek a tökéletesre fejlesztett német fegyverek, de annál jobban bírták a kemény körülményeket az egyszerű orosz mechanikák. A Business Insider hangsúlyozza, az olcsó orosz drónok most, Ukrajnában is kiemelkedően teljesítenek.
A nagy intenzitású konfliktusok sok embert és felszerelést igényelnek, így nemcsak a minőség, hanem a mennyiség is számít.
Ukrajnában az olcsó drónok nagy szerepet játszottak, könnyedén megsemmisítve több millió euró értékű európai felszerelést. Oroszország olyan fegyverekre is támaszkodott, mint a csapásmérő lőszerek és siklóbombák” – áll a cikkben, amely szerint a bonyolultabb és precízen irányított fegyvereket fontosabb célpontokra tartogatják. A cikk szerint
egy fegyveres konfliktus esetén a Nyugat nagyon gyorsan kimerítheti fegyver- és felszereléskészleteit,
amelyek nélkül nem lehet háborút vívni.
Új RPL-20 könnyű géppuskák jelennek meg a különleges műveleti zónában
Ezt Szergej Urzhumtsev, a Kalasnyikov Konszern főtervezője jelentette be a TASS-nak az IDEX-2025 kiállításon.
Megerősíthetem, hogy ezek a géppuskák jelen vannak a különleges katonai műveleti zónában
- mondta. Az RPL-20 egy 5,45 × 39 mm-es kaliberű orosz könnyű géppuska. Szalagos adagolórendszerrel van felszerelve, és az ellenséges katonák, valamint páncélozatlan járművek megsemmisítésére tervezték. 100 vagy 200 lőszeres szalagokat fogadhat; modern célzórendszereket lehet telepíteni rá, súlya kevesebb, mint 5,5 kilogramm, és 700 lövést ad le percenként.
Ezzel a legrosszabbkor dicsekedett el Ukrajna: el tudják téríteni a rettegett orosz rakétákat
Vezérkari forrás tájékoztatta az ukrán állami műsorszolgáltatót arról, hogy az orosz Kinzsal rakéták 2025-ben gyakrabban kezdték eltéveszteni a célt, és magyarázattal is szolgált. Orosz drónok hatoltak Lengyelország légterébe szerdán, óriási riadalmat okozva – az ukrán vezérkari forrás mindössze két nappal ezt követően beszélt arról, hogy az ukránok egyre könnyebben tudják eltéríteni az ellenség repülőeszközeit, hatalmas költséget okozva az oroszoknak.
