Trump kampánygéniusza tiszta vizet öntött a pohárba: mindig is a Fidesz vezetett: torz „PR-felmérések" tolják a Tisza Párt szekerét

A Donald Trump amerikai elnök választási kampányain dolgozó John McLaughlin szerint Magyarországon félrevezető közvélemény-kutatások torzíthatják a politikai helyzet értelmezését, miközben a valós preferenciákban a kormányoldal előnye végig kitartott. A szakember szerint Orbán Viktor támogatottsága és a választók miniszterelnöki várakozásai alapján egyértelmű, hogy a Fidesz–KDNP listája vezet – írta a Magyar Nemzet.

A Trump kampányain is dolgozó kutató úgy véli, a magyarországi közvélemény-kutatások eltorzultak, valójában a Fidesz–KDNP előnye stabil, és Orbán Viktor személyes támogatottsága is meghatározó / Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

McLaughlin emlékeztetett arra, hogy több mint négy évtizede dolgozik a politikai kutatások világában, pályáját Ronald Reagan kampányában kezdte. Később Arthur Finkelstein mellett dolgozott, majd saját céget alapított, amely az elmúlt három évtizedben számos republikánus jelölt kampányát segítette. 2011 óta Donald Trumpnak is készítenek felméréseket és adnak tanácsokat.

A szakember szerint az amerikai és a magyar közeg között sok a hasonlóság: mindenhol az emberek biztonságot, békét és jólétet akarnak.

Ugyanakkor úgy véli, a közvélemény-kutatások egy része inkább politikai eszközként működik.

Példaként a 2024-es amerikai elnökválasztást említette, ahol szerinte több nagy felmérés tévesen mutatta Kamala Harris előnyét Iowában, miközben Trump végül fölényesen nyert.

McLaughlin hangsúlyozta: cége továbbra is telefonos mintavétellel dolgozik, és kizárólag a biztos vagy valószínű szavazók körében mér.

Az online kutatásokkal szemben ez szerinte pontosabb képet ad, mivel azokban túlreprezentálódhatnak a baloldali szavazók, ráadásul sokan anyagi ösztönzők miatt vesznek részt a kérdőívek kitöltésében, miközben nem is szavaznak majd.

A kampányvezér szerint végig kitartott a Fidesz-előny

A magyarországi felmérésük során McLaughlin azt találta legfontosabbnak, hogy a választók kit tartanak esélyesebbnek miniszterelnöknek. Véleménye szerint a vezető személyekről alkotott kép gyakran jobban jelzi a választás kimenetelét, mint a pártpreferencia. Mint mondta, az Orbán Viktor és Magyar Péter közti összevetésben a kormányfő előnye még nagyobb, mint amit a puszta párttámogatottsági számokból ki lehetne olvasni.