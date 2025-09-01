Háborúra készítik fel a francia kórházakat – jövő tavaszra készen kell állniuk sebesült katonák ellátására

Miközben Emmanuel Macron a béke fontosságát hangsúlyozza az orosz–ukrán háború kapcsán, kormánya a színfalak mögött a legrosszabb eshetőségre készül. A francia egészségügynek 2026 márciusáig fel kell állítania egy olyan rendszert, amely képes több ezer sebesült katona fogadására egy esetleges európai háború kitörésekor. A francia kórházakba külföldi sérült katonák is érkezhetnek.

Háborúra készítik fel a francia kórházakat – jövő tavasszal készen kell állniuk sebesült katonák ellátására / Fotó: AFP

A Le Canard enchainé szerint Catherine Vautrin egészségügyi miniszter július 18-án küldött utasítást a regionális egészségügyi ügynökségek (ARS) vezetőinek. A dokumentum felszólítja őket, hogy készítsenek elő úgynevezett köztes orvosi központokat (CMT), amelyek a frontvonalról érkező sebesülteket fogadnák. Ezek a központok afféle „orvosi átszálló állomásokként” működnének:

elsődleges céljuk a sérültek szétosztása a civil kórházak között, illetve a külföldi katonák hazaszállítása a kezelést követően.

A központokat stratégiai helyszínek közelében – vasútállomások, repülőterek, kikötők mellett – kell kialakítani, hogy gyors és hatékony betegszállítást tegyenek lehetővé. A minisztérium arra is felhívta a figyelmet, hogy a francia egészségügyi dolgozókat fel kell készíteni a háborús körülmények között tapasztalható hiányokra, a megnövekedett betegszámra és a társadalmat érintő lehetséges „visszahatásokra”.

A francia kórházak a legrosszabb forgatókönyvre készülnek

Vautrin az intézkedést az ország stratégiai felkészülésének részének nevezte, párhuzamot vonva a járványhelyzettel: „Emlékezzenek csak, a Covid idején nem győzték bírálni a felkészületlenséget. Most nem akarjuk elkövetni ugyanazt a hibát.” A központok terve az Orsan-rendszerbe illeszkedik, amely a régiók rendkívüli egészségügyi helyzetekre adott válaszait koordinálja.

A háttérben a 2025-ös nemzeti stratégiai áttekintés áll, amely kimondja:

Franciaországnak fel kell készülnie egy nagy intenzitású konfliktusra az Európai Unió határain.

Ez a gondolkodásmód már nem afrikai békefenntartó missziókra fókuszál, hanem arra, hogy egy esetleges európai háború közvetlen hatással lehet a francia területre is.