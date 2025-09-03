Deviza
EUR/HUF394.32 -0.35% USD/HUF338.29 -0.54% GBP/HUF453.72 -0.32% CHF/HUF420.7 -0.38% PLN/HUF92.61 -0.2% RON/HUF77.66 -0.3% CZK/HUF16.12 -0.25% EUR/HUF394.32 -0.35% USD/HUF338.29 -0.54% GBP/HUF453.72 -0.32% CHF/HUF420.7 -0.38% PLN/HUF92.61 -0.2% RON/HUF77.66 -0.3% CZK/HUF16.12 -0.25%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,239.96 +0.42% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,906 +0.55% OTP30,030 +0.6% RICHTER10,410 +0.19% OPUS572 +1.05% ANY7,660 -0.26% AUTOWALLIS158.5 0% WABERERS5,180 0% BUMIX9,139.89 +0.18% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,142.94 +0.68% BUX103,239.96 +0.42% MTELEKOM1,892 -0.53% MOL2,906 +0.55% OTP30,030 +0.6% RICHTER10,410 +0.19% OPUS572 +1.05% ANY7,660 -0.26% AUTOWALLIS158.5 0% WABERERS5,180 0% BUMIX9,139.89 +0.18% CETOP3,416.37 -0.12% CETOP NTR2,142.94 +0.68%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
melegrekord év első hőségnapja hőségriadó hőhullám trópusi hőség időjárás
hőhullámok
hőmérséklet
időjárás

Később kell a radiátort feltekerni: meleg idő lesz Európában a fűtési szezon kezdete előtt

A perzselő nyár hatásai a fűtési szezonig nagy valószínűséggel itt maradnak Európában.
VG
2025.09.03., 09:33
Fotó: Shutterstock

A nyári hőhullámok sorozata után Európában az átlagosnál melegebb szeptember várható, ami akár a következő hónap fűtési szezonjának kezdetéig is átnyúlhat – írja a Bloomberg.

meleg idő / A perzselő nyár hatásai a a fűtési szezonig nagy valószínűséggel itt marad Európában.
Meleg szeptember várható Európában a fűtési szezon előtt / Fotó: Shutterstock

„Egy különösen meleg nyár után nehéz lesz más időt tapasztalni, mint legalább egy kicsit az átlag feletti hőmérsékletet” – fogalmazott James Peacock, a leedsi székhelyű MetSwift időjárás-elemző cég vezető meteorológusa. 

A Meteo France szezonális elemzése szerint 

a melegebb idő szeptemberig és a tél kezdetéig is megmaradhat Közép-Európában.

A perzselő nyár, a négy nagyobb hőhullám és a rekordmeleg tengerek hatásai várhatóan továbbra is fennmaradnak. 

Ugyanakkor a szeptemberi hőhullám esélye csökken az Egyesült Királyságban és Északnyugat-Európában a brit Meteorológiai Szolgálat szerint, bár a MetDesk időjárás-elemző cég meleg időjárásra számít 

  • Spanyolországban, 
  • az északi országokban 
  • és Kelet-Európában szeptember közepéig. 

A napsütés a régió egyes részein ösztönözni fogja a napenergia-termelést. 

Európában a szeptemberi meleg idő megmarad, annak ellenére, hogy egyre nagyobb az esélye egy La Niña jelenség kialakulásának, amely hideget hoz a Csendes-óceán egyenlítői környékére. A Meteorológiai Világszervezet keddi legfrissebb jelentése szerint ez az eltolódás már ebben a hónapban bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy jelentősen lehűti a hőmérsékletet.

A Met Office előrejelzései szerint szeptemberben gyakori esőzésekre lehet számítani, de ezek valószínűleg nem lesznek elegendők a száraz és rekordmeleg nyár okozta vízhiány visszafordításához Nagy-Britanniában.

A német Szövetségi Tengerészeti és Hidrográfiai Ügynökség szerint az évszakok eltolódása eredményezte azt, hogy az Északi-tengeren idén nyáron minden idők legmelegebb hőmérsékletét mérték. 

A klímaváltozás sebessége és mértéke, amellyel szembesülnek Európában, példátlan. Évről évre lehet érezni a mindennapi életben is, a hatásai pedig legalább 2050-ig fokozódni fognak:

Időjárás

Időjárás
882 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
pénzhamisítás

Súlyos ára van a hamis bankjegyeknek: húzós börtönbüntetés jár érte – erre figyeljünk, ha hozzánk is kerülne

Megkérdeztük a hatóságot, hogyan ismerhetjük fel a hamis pénzeket.
7 perc
Magyar Telekom

Befektetés: ezekkel a hazai papírokkal kaszálnak a tőzsdézők – így lehet duplázni egy hónap alatt

Két kispapírral bankot robbanthattak a jól választó tőzsdézők, a blue chipek között is akad tíz százalék feletti hozam.
6 perc
Németország

A németek aggódnak, jöhet a sorozás – az összes állampolgárt elvinnék katonának

Egyéves kötelező szolgálati időszak bevezetését szorgalmazza nemcsak a hadseregben, hanem minden állampolgár számára a Bundestag.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu