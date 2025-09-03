Később kell a radiátort feltekerni: meleg idő lesz Európában a fűtési szezon kezdete előtt

A nyári hőhullámok sorozata után Európában az átlagosnál melegebb szeptember várható, ami akár a következő hónap fűtési szezonjának kezdetéig is átnyúlhat – írja a Bloomberg.
„Egy különösen meleg nyár után nehéz lesz más időt tapasztalni, mint legalább egy kicsit az átlag feletti hőmérsékletet” – fogalmazott James Peacock, a leedsi székhelyű MetSwift időjárás-elemző cég vezető meteorológusa.
A Meteo France szezonális elemzése szerint
a melegebb idő szeptemberig és a tél kezdetéig is megmaradhat Közép-Európában.
A perzselő nyár, a négy nagyobb hőhullám és a rekordmeleg tengerek hatásai várhatóan továbbra is fennmaradnak.
Ugyanakkor a szeptemberi hőhullám esélye csökken az Egyesült Királyságban és Északnyugat-Európában a brit Meteorológiai Szolgálat szerint, bár a MetDesk időjárás-elemző cég meleg időjárásra számít
A napsütés a régió egyes részein ösztönözni fogja a napenergia-termelést.
Európában a szeptemberi meleg idő megmarad, annak ellenére, hogy egyre nagyobb az esélye egy La Niña jelenség kialakulásának, amely hideget hoz a Csendes-óceán egyenlítői környékére. A Meteorológiai Világszervezet keddi legfrissebb jelentése szerint ez az eltolódás már ebben a hónapban bekövetkezhet, de nem valószínű, hogy jelentősen lehűti a hőmérsékletet.
A Met Office előrejelzései szerint szeptemberben gyakori esőzésekre lehet számítani, de ezek valószínűleg nem lesznek elegendők a száraz és rekordmeleg nyár okozta vízhiány visszafordításához Nagy-Britanniában.
A német Szövetségi Tengerészeti és Hidrográfiai Ügynökség szerint az évszakok eltolódása eredményezte azt, hogy az Északi-tengeren idén nyáron minden idők legmelegebb hőmérsékletét mérték.
A klímaváltozás sebessége és mértéke, amellyel szembesülnek Európában, példátlan. Évről évre lehet érezni a mindennapi életben is, a hatásai pedig legalább 2050-ig fokozódni fognak:
