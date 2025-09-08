EP-képviselő: Ukrajna orosz gázt vehet uniós hitelből, miközben másokat szankcionálnak

„Abszurd, hogy miközben Brüsszel betiltaná az orosz gáz behozatalát az Európai Unióba és Magyarországra, Ukrajnának pénzügyi támogatást nyújt ugyanezen energiaforrás beszerzésére. A helyzet tisztázása érdekében kérdésekkel fordultunk a bizottsághoz” – közölte Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője.

Gyürk András: Ukrajna orosz gázt vásárolhat uniós támogatással, amiért másokat büntetnek / Fotó: ANP via AFP

Az Európai Unió kezességvállalása mellett az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) 500 millió eurós, mintegy 200 milliárd forintos, kizárólag földgáz vásárlására fordítható hitelt nyújt Ukrajnának. „Eleve kétséges, hogy míg az energiaárakat növelő intézkedéseivel a bizottság rontja az uniós országok versenyképességét, az unión kívüli országok energiavásárlására jelentős pénzügyi támogatást nyújt” – mutatott rá a fideszes politikus.

Ukrajna jelenlegi gázellátási útvonalaiból és a beszerzett mennyiségekből világosan látszik, hogy importjának jelentős részét orosz eredetű földgáz képezi. Ennek kapcsán Gyürk leszögezte: az Európai Bizottság betiltaná az orosz gáz behozatalát az EU-ba, és ezzel veszélybe sodorná több tagállam, köztük Magyarország energiaellátásának biztonságát.

Ugyanakkor pénzügyileg támogatja, hogy Ukrajna orosz eredetű földgázt vásároljon. „Ez nyilvánvaló kettős mérce” – jelentette ki az EP-képviselő. Hangsúlyozta: az energiaellátás fizikai, és nem politikai kérdés, és elvárja a bizottságtól, hogy vizsgálja felül az orosz gázimport betiltására irányuló javaslatát.