Fokozódik a háborús feszültség: Oroszország közelében több NATO-tagország felsorakozott

A svéd Gotland-sziget a Balti-tenger feletti ellenőrzés kulcsát birtokolja, állítják svéd és lengyel tisztek, akik ezen a héten részt vesznek azokon a katonai gyakorlatokon, amelyeknek a célja egy esetleges orosz támadás visszaverése – írja a Reuters.

Gotland mindössze 300 kilométerré fekszik az orosz balti flotta kalinyingrádi területétől / Fotó: Anadolu / AFP

„Ez alapvetően olyan, mint egy hatalmas repülőgép-hordozó a Balti-tenger közepén” – fogalmazott a sziget kapcsán Oscar Hannus, a svéd haditengerészet tisztje.

Hannus egysége, a lengyel ejtőernyősökkel és part menti rakétaerőkkel együtt gyakorlatozik a Gotland Sentry nevű gyakorlat részeként, amely teszteli Svédország és a NATO szárazföldi, tengeri és légi erejét Gotland gyors védelmében.

Itt vagyunk Gotlandon lengyel szövetségeseinkkel, hogy elrettentsük a potenciális keleti ellenségeket, arra az esetre, ha bármilyen fenyegetésnek akarnának kitenni minket itt, Gotlandon vagy a Balti-tengeren

– mondta Hannus.

Gotland, amely homokos strandjai miatt népszerű a svéd turisták körében, stratégiai értelemben egyre fontosabbá vált, mivel fokozódott a feszültség Oroszországgal szemben, mióta Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 februárjában elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját.

Gotland mindössze 300 kilométerré fekszik az orosz balti flotta kalinyingrádi exklávéjától, és létfontosságú tengeri útvonalakat ural,

így a sziget kulcsfontosságú, ha a NATO-nak Svédországból csapatokat és utánpótlást kellene küldenie Litvánia, Lettország és Észtország megerősítésére.

A hidegháború után demilitarizált Svédország az egyre határozottabban fellépő Oroszországgal szemben próbálja újjáépíteni erejét a szigeten, amely egy 170 kilométer hosszú sziklás sáv a fővárostól, Stockholmtól délre.

2018-ban Svédország aktivizálta a hadsereg Gotland ezredét, és föld-levegő rakétaütegeket helyezett el a szigeten, valamint megerősítette a többi katonai infrastruktúrát.

