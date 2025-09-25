Deviza
EUR/HUF392 +0.04% USD/HUF335.91 -0.03% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF419.99 0% PLN/HUF91.78 +0.05% RON/HUF77.21 +0.05% CZK/HUF16.11 +0.01% EUR/HUF392 +0.04% USD/HUF335.91 -0.03% GBP/HUF448.23 +0.04% CHF/HUF419.99 0% PLN/HUF91.78 +0.05% RON/HUF77.21 +0.05% CZK/HUF16.11 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Balti-tenger
Oroszország
NATO

Fokozódik a háborús feszültség: Oroszország közelében több NATO-tagország felsorakozott

Svéd és lengyel erők gyakorlatoznak a Balti-tenger legnagyobb szigetén. Gotland mindössze 300 kilométerré fekszik az orosz balti flotta kalinyingrádi területétől.
VG
2025.09.25., 20:47

A svéd Gotland-sziget a Balti-tenger feletti ellenőrzés kulcsát birtokolja, állítják svéd és lengyel tisztek, akik ezen a héten részt vesznek azokon a katonai gyakorlatokon, amelyeknek a célja egy esetleges orosz támadás visszaverése – írja a Reuters.

NATO military drill in Gotland
 Gotland mindössze 300 kilométerré fekszik az orosz balti flotta kalinyingrádi területétől / Fotó: Anadolu / AFP

„Ez alapvetően olyan, mint egy hatalmas repülőgép-hordozó a Balti-tenger közepén” – fogalmazott a sziget kapcsán Oscar Hannus, a svéd haditengerészet tisztje.

Hannus egysége, a lengyel ejtőernyősökkel és part menti rakétaerőkkel együtt gyakorlatozik a Gotland Sentry nevű gyakorlat részeként, amely teszteli Svédország és a NATO szárazföldi, tengeri és légi erejét Gotland gyors védelmében.

Itt vagyunk Gotlandon lengyel szövetségeseinkkel, hogy elrettentsük a potenciális keleti ellenségeket, arra az esetre, ha bármilyen fenyegetésnek akarnának kitenni minket itt, Gotlandon vagy a Balti-tengeren

– mondta Hannus.

Gotland, amely homokos strandjai miatt népszerű a svéd turisták körében, stratégiai értelemben egyre fontosabbá vált, mivel fokozódott a feszültség Oroszországgal szemben, mióta Vlagyimir Putyin orosz elnök 2022 februárjában elrendelte Ukrajna teljes körű invázióját.

Gotland mindössze 300 kilométerré fekszik az orosz balti flotta kalinyingrádi exklávéjától, és létfontosságú tengeri útvonalakat ural,

így a sziget kulcsfontosságú, ha a NATO-nak Svédországból csapatokat és utánpótlást kellene küldenie Litvánia, Lettország és Észtország megerősítésére.

  • A hidegháború után demilitarizált Svédország az egyre határozottabban fellépő Oroszországgal szemben próbálja újjáépíteni erejét a szigeten, amely egy 170 kilométer hosszú sziklás sáv a fővárostól, Stockholmtól délre. 
  • 2018-ban Svédország aktivizálta a hadsereg Gotland ezredét, és föld-levegő rakétaütegeket helyezett el a szigeten, valamint megerősítette a többi katonai infrastruktúrát.

Korábban Lengyelország és Fehéroroszország között minden határátkelőhelyet lezártak. A forgalom a határok között mindkét irányban szünetelt. A határzárlatot még szeptember elején, egy Minszk és Moszkva által közösen rendezett hadgyakorlatra hivatkozva rendelték el.

A Zapad (Nyugat) fedőnevű hadgyakorlat különösen érzékenyen érintette a lengyel vezetést, miután szeptember 10-re virradóan 21 orosz drón sértette meg Lengyelország légterét. Donald Tusk lengyel kormányfő szerint azóta csökkent a közvetlen fenyegetés, ezért indokolttá vált a normalizálás.

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12050 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
8 perc
Oroszország

Összevissza karcolódnak az új iPhone-ok a nyugati szankciók miatt, egy fontos anyagot cserélt le benne az Apple

Lényeges változás állt be az anyaghasználatban, két hét alatt ki is jött a probléma.
5 perc
Oroszország

Fokozódik a háborús feszültség: Oroszország közelében több NATO-tagország felsorakozott

Svéd és lengyel erők gyakorlatoznak a Balti-tenger legnagyobb szigetén.
7 perc
kriptovaluták

Európa válasza az amerikai dominanciára: jön az euróalapú stabilcoin

Európai nagybankok közös vállalkozásban 2026 második felére tervezik egy euróalapú stabilcoin kibocsátását, hogy erősítsék az euró szerepét a digitális fizetések piacán. A kezdeményezés európai alternatívát kíván nyújtani, erősítve Európa autonómiáját a fizetések terén.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu