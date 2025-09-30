Meglepő fordulat: Ukrajna nagy bejelentést tett a Gripenekről, de ez még a svédeket is megdöbbentette – ebből még könnyen botrány lehet

Eltérően nyilatkoztak a felek az esetleges Gripen-szállításokról. Ivan Havriljuk altábornagy, Ukrajna védelmi miniszterhelyettese kijelentette, hogy a svéd gyártmányú JAS-39 Gripen vadászgépek is azok között a nyugati repülőgépek között lesznek, amelyektől „várhatóan” megerősödik az ország légiereje. Ez az első alkalom, hogy egy magas rangú ukrán tisztviselő nyíltan felvette a Gripeneket Kijev érkező repülőgépeinek listájára – írj a Theaviationist.
Csakhogy Stockholmból nem érkezett megerősítés arról, hogy a vadászgépeket átadják. A hónap elején Jonson svéd védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Svédország csak a háború befejezése után nyitott a Gripen-eladások megvitatására, ez az álláspont azonban ellentmondani látszik Havryliuk megjegyzéseinek.
Az elemzők szerint a miniszterhelyettes a közelgő szállítások helyett a háború utáni jövőbeni megállapodásokra utalhatott, ami jelentős bizonytalanságot hagyott a Gripen-átadás időzítését és mértékét illetően.
Még ha Svédország zöld utat is adna, az ellátási, képzési és tanúsítási akadályok továbbra is jelentősek maradnak.
Az F-16-os program már bebizonyította, hogy hónapokba telik a pilóták és a földi személyzet felkészítése egy nyugati 4. generációs platformra. A Gripen, bár úgy tervezték, hogy könnyebben karbantartható és üzemeltethető legyen, továbbra is külön kiképzési folyamatot igényelne. Az F-16-os programtól való eltérítés nélkül valószínűtlennek tűnik, hogy a Gripen-századok nagyon rövid időn belül működőképessé váljanak.
A logisztika még nagyobb kihívást jelent: egy újabb típus hozzáadása még heterogénebbé tenné az ukrán flottát, mivel minden repülőgépnek saját alkatrészekre és műszaki támogatásra lenne szüksége. Ez nem példa nélküli, mivel olyan országok, mint
számos különböző vadászgéptípust üzemeltetnek, de ez továbbra is rendkívül összetett feladat, különösen egy háborúban álló nemzet számára.
Ennek ellenére a svéd vadászgép tökéletes lenne Ukrajna számára, mivel minimális támogatással képes szétszórt műveleteket végrehajtani utakról és előkészítetlen kifutópályákról, elszigetelt helyeken. Viszonylag kis logisztikai mérete ellenére a Saab többcélú repülőgépe fejlett elektronikus hadviselési rendszerekkel, zavarálló radarokkal és NATO-kompatibilis fegyverekkel van felszerelve.
A Saab által gyártott svéd Jas 39 Gripen negyedik generációs vadászgépek egyike azon kevés negyedik generációs harci repülőgépnek, amelyeket Európában szerelnek össze. Időről időre megjelennek utalások az információs térben Ukrajna és Svédország közötti tárgyalásokról a Jas 39 Gripen repülőgépek légierőnkhöz történő esetleges átadásáról.
Azt nem tudni, hogy Ukrajna kap-e majd Gripeneket,
annyi azonban biztos, hogy egyelőre nem kapott, noha Svédország már 2023-tól engedélyezte az ukrán pilóták Gripeneken való kiképzését.
Az azonban nem ismert, hogy a történet túllépett-e a tárgyalásokon, de a nyugati országok örülnek, ha az átadott F–16-os gépekhez elősegítik az ukrán pilóták képzését – írja a Mezha.media.
A Jas 39 Gripen vadászgépnek számos módosítása létezik. A legújabb ezek közül az E-széria. A vadászgép hat országban áll szolgálatban: Svédországban (90 darab C és D módosítású, valamint további 60 darab E módosítású repülőgép átvételét tervezik 2030-ig), Brazíliában, Csehországban, Magyarországon (14 repülőgép és jövőre további 4 repülőgép), Dél-Afrikában és Thaiföldön. A gépek iránt Kolumbia és Peru is érdeklődik.
