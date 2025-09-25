Deviza
Rendkívüli riasztás: felküldték a magyar Gripeneket, orosz MiG-31, Szu-30 és Szu-35 vadászgépeket kellett elfogniuk – ezt tudjuk most a NATO-akcióról

A feszültség egyre nő Észak-Európában, ahol a NATO tagországai ismételten orosz repülőgépek és drónok határátlépéseiről számoltak be. Ezúttal öt orosz vadászgép közelítette meg Lettország légterét.
VG
2025.09.25, 20:02
Frissítve: 2025.09.25, 20:05

Öt orosz vadászgép, köztük Szu30-asok, Szu35-ös és MiG31-es gépek közelítették meg Lettország légterét. Válaszul a litvániai Siauliai légibázisról két magyar Gripen vadászgép szállt fel, hogy azonosítsa és megfigyelje a közeledő orosz gépeket – közölte a NATO.

St. Stephen’s Day Commemoration In Budapest Rendkívüli riasztás: felküldték a magyar Gripeneket, orosz MiG-31, Szu-30 és Szu-35 vadászgépeket kellett elfogniuk – ezt tudjuk most a NATO-akcióról
Fotó: NurPhoto via AFP

Az orosz gépek nem kommunikáltak a rádión és nem adták meg a repülési tervüket. A magyar Gripenek mintegy 11 000 méteres magasságban helyszínre érkeztek, azonosították az orosz gépeket, majd kísérték őket, mielőtt biztonságosan visszatértek a bázisra. 

A feszültség egyre nő Észak-Európában, ahol a NATO tagországai ismételten orosz repülőgépek és drónok határátlépéseiről számoltak be. Az elmúlt hetekben a NATO több tagállama is azt állította, hogy Oroszország ismételten próbára teszi a szövetség határait. Legutóbb az észt légtérben történtek incidensek: a NATO vadászgépei állítólag három orosz MiG31-es repülőgépet kényszerítettek eltérítésre a Finn-öböl felett.

Hasonló események történtek Dániában is, ahol hétfőn ismeretlen drónok miatt le kellett zárni Koppenhága legnagyobb repülőterét, és több járatot töröltek vagy átirányítottak. Moszkva rendszerint visszautasítja a NATO állításait az orosz légtérsértésekről, amit hisztériának neveztek.

Halljuk az ilyen túlzó hisztériát arról, hogy katonai pilótáink állítólag megsértik a szabályokat, és belépnek valaki más légterébe. Ezek az állítások megalapozatlanok

– idézte Peszkovot a The Moscow Times. Hozzátette, hogy az orosz légierő a lehető legszigorúbban tartja be a nemzetközi szabályokat. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság elnöke, Ursula Von der Leyen azt nyilatkozta, hogy nem zárja ki az orosz repülőgépek lelövését, amelyek felelőtlenül berepülnek európai államok légterébe.

