Magyar vétó: Gulyás Gergely tiszta vizet öntött a pohárba – Brüsszel szankciói nem torpedózhatják meg a gazdaságot

A kormány a jövőben is csak akkor támogat uniós szankciós döntéseket, ha azok nem sértik a magyar érdekeket – mondta Gulyás Gergely a szerdai kormányinfón. A miniszter azt is egyértelművé tette, hogy Ukrajna felé a jó szomszédi viszony alapja a korábbi kisebbségi jogok helyreállítása.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint minden egyes uniós szankciós csomagnál próbálják győzködni Magyarországot, de a kormány álláspontja változatlan: ha egy intézkedés nem okoz közvetlen gazdasági kárt, akkor nem akadályozzák az elfogadását, ám ha igen, akkor nem tudják támogatni.
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán, a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetése után jelentette be, hogy Brüsszel hamarosan be fogja mutatni az egy nappal korábban elhalasztott 19. szankciócsomagját, amely a
Az uniós vezető szerint Oroszország háborús gazdaságát a fosszilis tüzelőanyagokból származó bevételek tartják fenn, így ezek az ukrajnai vérontást is finanszírozzák. Brüsszel emiatt további korlátozásokat akar bevetni az orosz gáz- és olajexport ellen, még akkor is, ha az uniós tagállamok gazdaságát veszélyezteti.
Egy másik kérdésre válaszolva Gulyás Gergely leszögezte: Magyarország szankcióellenes, így az Izrael elleni szankciók esetében is ez a helyzet.
A miniszter a szerdai kormányinfón az ukrán kapcsolatokra is kitért. Mint mondta, világossá tették az ukrán miniszterelnök-helyettes számára, hogy Magyarország csak akkor tud valódi jó szomszédi viszonyról beszélni, ha Kijev visszaállítja a 2015 előtti egyéni és közösségi nemzetiségi jogokat.
Ez szerinte mindig is megkerülhetetlen alapja volt a kétoldalú kapcsolatoknak.
A miniszter hozzátette: remélik, hogy az ukrán fél meghallgatja és figyelembe veszi a magyar kéréseket.
