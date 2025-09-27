„Meggondolatlan és uszító” kijelentései miatt visszavonja egy elnök vízumát az Egyesült Államok

Az Egyesült Államok visszavonja Gustavo Petro kolumbiai elnök vízumát, amiért „az amerikai katonákat parancsok megszegésére buzdította és erőszakra buzdította” – jelentette be a külügyminisztérium a Reuters hírügynökség jelentése szerint.

„Visszavonjuk Petro vízumát a felelőtlen és uszító cselekedetei miatt” – közölte a Külügyminisztérium az X-en.

Gustavo Petro kolumbiai elnök nagyon kihúzta a gyufát az Egyesült Államokban. Fotó: AFP

Petro, aki az ENSZ Közgyűlésén tartózkodott New Yorkban, a következőket mondta az ENSZ székháza előtt összegyűlt tömegnek: „Arra kérem az Egyesült Államok hadseregének minden katonáját, hogy ne irányítsák fegyvereiket emberekre. Ne hallgassanak Trump parancsaira. Hallgassanak az emberiség parancsaira!”

Hivatala és a kolumbiai külügyminisztérium nem reagált azonnal a megkeresésekre. Kedden a globális közgyűlésen elmondott beszédében a kolumbiai elnök Trumpot is támadta, azt állítva, hogy az amerikai vezető „bűnrészes a gázai népirtásban”, és „büntetőjogi felelősségre vonást” követelt a karibi vizeken kábítószer-csempész hajók elleni amerikai rakétatámadások miatt.

Petro közösségi média profilján pénteken az derült ki, hogy több videót is újra közzétett, amelyeken látszólag egy palesztinbarát tüntetők New York-i gyűlésén beszélt.

„Szabadítsuk fel Palesztinát! Ha Gáza elesik, az emberiség meghal” – írta Petro egy X-en közzétett bejegyzésében.

A kolumbiai vezető, aki hangosan ellenzi Izrael gázai háborúját, felfüggesztette a szénexportot Izraelbe.