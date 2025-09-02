Bezárt a Balaton egyik legnépszerűbb McDonald's étterme: ahogy véget ért a nyár, azonnal meghozták a döntést – de ez nem végleges

Valóban sokan lehettek a balatoni McDonald’s étteremben, ugyanis a Google-vélemények szerint rengetegen panaszkodtak a hosszú sorokra, és felcserélt rendelések is előfordultak – írja a Sonline.

Sikeres szezonon van túl a gyorsétterem / Fotó: In Green

Ahogy az lenni szokott,

a népszerű étteremlánc egy másodperccel sem tart tovább nyitva, ha a naptár szerint beköszönt az ősz.

Márpedig ez most is elérkezett: hiába ígérkezik a szeptember is nyáriasnak, a gyorsétterem ajtaja bezárult, a balatoni McDonald’s-hangulat majd csak jövőre tér vissza. A helyszínen hétfőn még így is volt, aki próbált rendelést leadni – sikertelenül.

Az idén június elseje jeles dátum volt a Balaton-parti város és az odalátogató turisták életében, hiszen a népszerű gyorsétteremlánc megnyitotta kapuit erre a szezonra.

A vendégek hol bosszankodtak a várakozás miatt, hol vicces fotókat posztoltak a zsúfoltságról.

Mindez azonban valójában azt mutatja, hogy a balatonlellei McDonald’s idén is betöltötte azt a szerepet, amit sokan elvárnak tőle: a balatoni nyár egyik biztos pontja volt. Most pedig marad az ígéret, hogy jövő júniusban újra kinyílik az ajtó, és a sor ismét a megszokott helyen fog kanyarogni.

Jön a Popeyes

A balatonlellei McDonald’s tehát bezárt, de egy másik új lánc éppen megnyit Magyarországon, és új ízvilággal gazdagítja a hazai gasztronómiai kínálatot. A csirkehúsokról ismert étteremlánc, a Popeyes első magyarországi egysége ősszel nyit Budapesten.

Kizárólagos megállapodást kötött a Popeyes márka magyarországi bevezetéséről a Fusion Group Zrt. és a Popeyes. A New Orleans-i eredetű, csirkéjéről híres étteremhálózatot a 2019-es bevezetése óta az Amerikai Egyesült Államok egyik legsikeresebb gyors kiszolgálású éttermi újdonságaként tartják számon.

A bejelentés a márka európai terjeszkedésének újabb mérföldköve,

miután sikeresen lépett piacra többek között Spanyolországban, Svájcban, az Egyesült Királyságban, Romániában, Franciaországban, Csehországban és Olaszországban. A magyarországi bevezetést az 1990-ben alapított vállalat, a Fusion Group Zrt. leányvállalata, a Fusion-BP Restaurants Kft. végzi mint a márka kizárólagos fejlesztője és üzemeltetője Magyarországon.