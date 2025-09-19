Akár háború is kitörhet Oroszországgal északon egy Budapest méretű sziget miatt

A dán kormány nemrég arról döntött, hogy Bornholm szigetén katonákat állomásoztat, ami akár a háború előszele is lehet az orosz diplomata szerint – írja a Magyar Nemzet a Life cikke alapján.

Dánia Bornholm szigetén katonákat állomásoztat, ami akár a háború előszele is lehet / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Koppenhága a közelmúltban úgy döntött, hogy fegyveres erőinek állandó egységeit, valamint egy mobil szárazföldi hajóelhárító rakétarendszert állomásoztat a szigeten.

Vlagyimir Barbin koppenhágai orosz nagykövet szerint

ami Dániában történik arra a hidegháborúban sem volt példa.

A diplomata szerint a Dániához tartozó kicsi sziget még a hidegháború alatt sem militarizálódott, azonban most változik a helyzet.

"Dánia ilyen ellenséges tevékenysége természetesen nem marad észrevétlen országunk számára" – fogalmazott Barbin.

Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Barbin korábban összetűzésbe kerültek miután Dánia nagy hatótávolságú rakétákat vásárolt. Frederiksen úgy véli, Moszkva megpróbálja megfélemlíteni a NATO-t és az európai országokat azzal, hogy megakadályozza őket határaik védelmében.

Megalázta Amerikát Európa egyik leggazdagabb országa: nem kellettek neki a fegyverei, mást választott helyettük – Trump ezt nem fogja hagyni Donald Trump elszenvedett egy vereséget Európában: Dánia a francia-olasz légvédelmi rendszert választotta az amerikai Patriot helyett. A döntés azt követően született, hogy az Egyesült Államok elnöke korábban Grönland annektálásával fenyegetőzött.



