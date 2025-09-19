Akár háború is kitörhet Oroszországgal északon egy Budapest méretű sziget miatt

A dán kormány nemrég arról döntött, hogy Bornholm szigetén katonákat állomásoztat, ami akár a háború előszele is lehet az orosz diplomata szerint – írja a Magyar Nemzet a Life cikke alapján.
Koppenhága a közelmúltban úgy döntött, hogy fegyveres erőinek állandó egységeit, valamint egy mobil szárazföldi hajóelhárító rakétarendszert állomásoztat a szigeten.
Vlagyimir Barbin koppenhágai orosz nagykövet szerint
ami Dániában történik arra a hidegháborúban sem volt példa.
A diplomata szerint a Dániához tartozó kicsi sziget még a hidegháború alatt sem militarizálódott, azonban most változik a helyzet.
"Dánia ilyen ellenséges tevékenysége természetesen nem marad észrevétlen országunk számára" – fogalmazott Barbin.
Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Barbin korábban összetűzésbe kerültek miután Dánia nagy hatótávolságú rakétákat vásárolt. Frederiksen úgy véli, Moszkva megpróbálja megfélemlíteni a NATO-t és az európai országokat azzal, hogy megakadályozza őket határaik védelmében.
Megalázta Amerikát Európa egyik leggazdagabb országa: nem kellettek neki a fegyverei, mást választott helyettük – Trump ezt nem fogja hagyni
Donald Trump elszenvedett egy vereséget Európában: Dánia a francia-olasz légvédelmi rendszert választotta az amerikai Patriot helyett. A döntés azt követően született, hogy az Egyesült Államok elnöke korábban Grönland annektálásával fenyegetőzött.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.