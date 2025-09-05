Deviza
honvédség
Magyar Honvédség (MH)
Szalay-Bobrovnicky Kristóf
hadgyakorlat

Mostantól katonák tízezrei vonulnak fel Magyarországon: lerakodták a Lynx páncélosokat Hajmáskéren – videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a honvédség eljutott. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint hat héten keresztül mintegy huszonkétezer katona vonul fel az ország több pontján, és számos komplex műveletben vesz részt.
VG/MTI
2025.09.05., 19:32

Az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat demonstrálja azt a képességet, ahová a Magyar Honvédség eljutott – jelentette ki a honvédelmi miniszter pénteken a Veszprém vármegyei Hajmáskéren, ahol a honvédség egy harcszerű vasúti lerakodást mutatott be a sajtónak.

Adaptive Hussars 2025: kezdetét vette a rendszerváltás óta nem látott hadgyakorlat, több tizezer katona vonul fel
Lynx harcjárművek vasúti lerakodását mutatták be az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat keretében Hajmáskéren / Fotó: Szigetváry Zso / MTI

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a tervezett, NATO-keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlatról szólva azt mondta: az Adaptive Hussars 2025 a rendszerváltozás óta a legnagyobb, a legkomplexebb és a legösszetettebb katonai gyakorlat. A honvédelmi miniszter tájékoztatása szerint hat héten keresztül mintegy 22 ezer katona vonul fel az ország több pontján, számos komplex műveletben részt véve.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta egyrészt a gyakorlat összhaderőnemi jellegét – azaz azt, hogy a teljes Magyar Honvédség, minden alakulata és a legtöbb eszköze részt vesz rajta –, valamint azt, hogy összkormányzati keretek között hajtják végre, hiszen ha valamikor az ország védelmére lenne szükség, akkor is a kormányzattal és a közigazgatással kellene együttműködni.

A honvédelmi miniszter arról is beszélt, hogy tervezett gyakorlatról van szó. Az elmúlt évtized a magyar haderőfejlesztésről szól, ennek különböző fázisai vannak, és a gyakorlat egyfajta visszaellenőrzése a folyamatnak – tette hozzá.

 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf megjegyezte: az Adaptive Hussars 2025 gyakorlatot NATO-keretek között rendezik, illeszkedve a NATO vezetésirányítási rendszerébe, a partnerországok támogatásával, sőt a szlovák és amerikai katonák részvételével többnemzeti jelleget is ölt.

A helyszíni tájékoztatás szerint a pénteki hajmáskéri bemutatón Hódmezővásárhelyről áttelepült Lynx gyalogsági harcjárműveket rakodtak le egy vasúti szerelvényről földi és légi biztosítás mellett, valamint szimuláltak egy ellenséges dróntámadást.

Bejelentés: Amerika különleges katonai eszközöket adott át Magyarországnak, ez új szint a honvédségnél – fotók

Új dimenzióba lépett a magyar haderő, szerdán új, SOC-R naszádokkal bővült a Magyar Honvédség eszközparkja. A szóban forgó különleges műveleti folyami járőrhajók nem csupán szállítóeszközök, hanem alkalmasak különleges műveleti csoportok gyors és biztonságos kijuttatására, képesek közvetlen tűztámogatást nyújtani, valamint ellátnak felderítési, utánpótlási és evakuálási feladatokat is.

honvédség

Mostantól katonák tízezrei vonulnak fel Magyarországon: lerakodták a Lynx páncélosokat Hajmáskéren – videó

Hat héten keresztül mintegy huszonkétezer katona vonul fel.
Trendmutató

Ezt bizony a forint is megérezheti: infláció, építőipar, EKB-döntés a fókuszban

A forint, az euró és a dollár is kulcsfontosságú híreket kap.
gyászhír

Rendkívüli: meghalt Kásler Miklós

Életének hetvenötödik évében hunyt el.

