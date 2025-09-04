Halálos hajóbaleset történt egy víz alatt megbúvó farönk miatt – többtucatnyian meghaltak

Legalább 60 ember meghalt, miután egy több mint 100 utast szállító hajó felborult Nigéria észak-középső részén, Niger államban – közölték szerdán helyi tisztviselők a Reutersszel.

A túlzsúfolt hajó utasainak többsége meghalt / Fotó: CapturePB / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A hajó kedden reggel indult Tungan Sule településről, a Malale körzetből, és Dugga felé tartott egy részvétnyilvánító látogatásra, amikor nekiütközött egy víz alatti fatörzsnek a Gausawa közösség közelében, Borgu helyi önkormányzati területén.

A katasztrófavédelem szerint a hajó túlzsúfolt volt.

Abdullahi Baba Ara, Borgu helyi önkormányzati vezetője elmondta, hogy az áldozatok száma folyamatosan emelkedik. „A hajóbaleset halálos áldozatainak száma 60-ra emelkedett. Tíz embert súlyos állapotban találtak, és még mindig sokakat keresnek” – mondta Baba Ara a hírügynökségnek szerdán.

A baleset helyi idő szerint délelőtt 11 órakor történt, az áldozatok többsége nő és gyermek volt. A hajóroncsot azóta kiemelték a folyóból és négy áldozatot már el is temettek.

A Niger állami katasztrófavédelmi ügynökség közölte, hogy a mentőcsapatok és helyi búvárok folytatják az áldozatok keresését. Az ügynökség eddig 29 halálos áldozatot és 50 kimentett személy kilétét erősítette meg, valamint két eltűntet tart nyilván.

Nigériában gyakoriak a hajóbalesetek, különösen az esős évszakban, a laza biztonsági ellenőrzések, a túlzsúfoltság és a rossz állapotú hajók használata miatt.