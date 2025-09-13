Deviza
Hatalmas földrengésre ébredt Eurázsia keleti partja, szökőár fenyeget

Nem egy régi hírt olvasunk, mára, szombatra virradóra történt. Kamcsatkát hatalmas földrengés rázta meg, szökőárriadót is elrendeltek.
Pető Sándor
2025.09.13., 08:18

Az Oroszország legkeletibb területein elhelyezkedő Kamcsatkát erős földrengés rázta meg szombatra virradóra, emiatt szökőárriadót is el kellett rendelni – jelentette az MTI az AP, az AFP és a Reuters cikkei alapján.

Hatalmas földrengés Kamcsatkában újra: ezt a legutóbbi , júliusi nagy rengést követő vulkánkitörések során fotózták
Hatalmas földrengés Kamcsatkában újra: ezt a legutóbbi , júliusi nagy rengést követő vulkánkitörések során fotózták Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint a földmozgtás 7,4-es erősségű volt. 

Az epicentrum Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 111 kilométerre keletre volt a jelentés szerint, 39,5 kilométeres mélységben.

Egyelőre nem tudni, okozott-e kárt a földrengés emberéletben vagy anyagiakban. 

Ez a földmozgás most nem volt olyan erős, mint az a 8,8-as erősségű, ami július 30-án történt, és amit több kisebb, 5 körüli erősségű rengés is követett. Ez a legnagyobb földrengés volt, amit 72 év óta mértek és az egész térségben riadalmat okozott: több millió embert telepítettek ki a Csendes-óceán partvidékein, többek közt Japánban és Ecuadorban.

A júliusi földrengéseket vulkánkitörések követték, ha az akkori koreográfia ismétlődik, akkor ez a következő fázis.

