Hatalmas földrengésre ébredt Eurázsia keleti partja, szökőár fenyeget

Az Oroszország legkeletibb területein elhelyezkedő Kamcsatkát erős földrengés rázta meg szombatra virradóra, emiatt szökőárriadót is el kellett rendelni – jelentette az MTI az AP, az AFP és a Reuters cikkei alapján.

Hatalmas földrengés Kamcsatkában újra: ezt a legutóbbi , júliusi nagy rengést követő vulkánkitörések során fotózták Fotó: Anadolu via AFP

Az amerikai geofizikai intézet (USGS) mérései szerint a földmozgtás 7,4-es erősségű volt.

Az epicentrum Petropavlovszk-Kamcsatszkijtól 111 kilométerre keletre volt a jelentés szerint, 39,5 kilométeres mélységben.

Egyelőre nem tudni, okozott-e kárt a földrengés emberéletben vagy anyagiakban.

Ez a földmozgás most nem volt olyan erős, mint az a 8,8-as erősségű, ami július 30-án történt, és amit több kisebb, 5 körüli erősségű rengés is követett. Ez a legnagyobb földrengés volt, amit 72 év óta mértek és az egész térségben riadalmat okozott: több millió embert telepítettek ki a Csendes-óceán partvidékein, többek közt Japánban és Ecuadorban.

A júliusi földrengéseket vulkánkitörések követték, ha az akkori koreográfia ismétlődik, akkor ez a következő fázis.