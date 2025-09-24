Deviza
EUR/HUF391.54 +0.39% USD/HUF333.67 +1.1% GBP/HUF448.63 +0.49% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.74 +0.18% RON/HUF77.11 +0.38% CZK/HUF16.1 +0.08% EUR/HUF391.54 +0.39% USD/HUF333.67 +1.1% GBP/HUF448.63 +0.49% CHF/HUF419.29 +0.55% PLN/HUF91.74 +0.18% RON/HUF77.11 +0.38% CZK/HUF16.1 +0.08%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.74% MOL2,680 -0.89% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.9% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.44% AUTOWALLIS155 -0.64% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.74% MOL2,680 -0.89% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.9% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.44% AUTOWALLIS155 -0.64% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
határ
ukrán
belépés
munkaerőhiány

Új szabályok vonatkoznak az ukrán állampolgárok határátlépésére – hosszabb ellenőrzés várható

Az Európai Unió új belépési-kilépési rendszert vezet be, amely a papíralapú pecsétek helyett digitálisan rögzíti az adatokat. Az EES rendszer bevezetésének kezdeti időszakában az ukrán állampolgárok határellenőrzése több időt vesz majd igénybe.
VG
2025.09.24, 16:09
Frissítve: 2025.09.24, 16:16

Szvitlana Krisa, az ukrán külügyminisztérium konzuli szolgálatának helyettes vezetője azt mondta, a rendszer arcfotót, négy ujjlenyomatot (12 éves kor felett), útlevéladatokat, valamint belépési és kilépési időpontokat tárol. Ugyanakkor az eddigi kézi pecsételést teljesen kiváltja a digitális adatbázis – írja a Kiszo.

határ
Hosszabb határátlépésre kell számítaniuk az ukránoknak / Fotó: NurPhoto via AFP

A rendszer a 180 napos tartózkodási időből automatikusan levonja az aktuálisat. Ugyanakkor a bevezetés időszakában, azaz október 12. után a határátlépés egy-két órával is hosszabb lehet, így az utazóknak erre időt kell szánniuk. 

A biometrikus adatok megadása (arcfotó és ujjlenyomat) kötelező. Aki ezt megtagadja, az nem léphet be az EU-ba.

A rendszer nemcsak az EU tagállamaiban, hanem Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban és Norvégiában is életbe lép. Az EU célja a biztonság növelése, az okmányhamisítás megelőzése és a határok átlépésének átláthatóbb nyomon követése.

Tömegesen mondanak fel a fiatalok

A fiatal férfiak tömegesen mondanak fel az ismert ukrajnai áruházláncokban, mint az ATB és a Foxtrot. A munkaerő elvándorlásáról számolt be a Nova Posta és a !FEST étteremlánc is, valamint más kereskedelmi és vendéglátóhelyek.

Az aggódó cégvezetők azt mondják, hogy ez 

a folyamat az utóbbi időben vált tömegessé – mióta a kormány engedélyezte, hogy 18–22 éves fiatal férfiak elhagyhassák Ukrajnát.

A Nova Posta cégnél, ahol főként fiatalok dolgoznak, az elmúlt 10 napban 170 munkavállaló nyújtotta be felmondását. A tömeges elbocsátás a népszerű !FEST étteremláncnál is megfigyelhető. A jelentések szerint onnan már a fiatal férfiak 20 százaléka távozott. Tömegesen hagyják el a munkahelyüket a szakácsok, pincérek és baristák.

Különösen érzékelhető az elbocsátások hatása az ATB szupermarket-hálózatnál, amely Ukrajna legnagyobb kiskereskedelmi lánca. A cég vezetése elismeri, hogy a legnagyobb munkaerő-áramlás a fiatal dolgozók – pénztárosok, raktári dolgozók és eladók – körében tapasztalható. Néhány üzletben már nehézségek adódnak a műszakok megszervezésében és az áruházi munkaterületek zavartalan működésének biztosításában.

Bár az Állami Határőrség szerint nem figyeltek meg jelentős növekedést az Ukrajnából külföldre távozó emberek számában, a fiatal férfiak tömeges külföldre utazásának tendenciája egyre erőteljesebbé válik.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu