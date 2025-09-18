Hivatalos bejelentés: megváltozik a határellenőrzés Magyarországon, az EU akarta – ezeket az átkelőket érinti először

Az Európai Unió október 12-től új határellenőrzési rendszert vezet be több lépcsőben. A Magyar Rendőrség először a magyar–ukrán, majd a magyar–szerb, végül pedig a légi határátkelőhelyeken alkalmazza az Európai Határregisztrációs Rendszert – közölte a Police.hu csütörtökön.

Czukor Gergely rendőralezredes tájékoztatása szerint a határellenőrzések új szabályait fokozatosan vezetik be az országhatárokon / Fotó: Police.hu

Czukor Gergely rendőralezredes, az ORFK Határrendészeti Főosztály főosztályvezetőjének tájékoztatása szerint az Európai Unió egységes és biztonságon alapuló határellenőrzési rendszert vezet be azon harmadik országbeli állampolgárok számára, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából.

Az Európai Határregisztrációs Rendszer célja a külső határok védelmének fokozása és az illegális bevándorlás megelőzése.

Az új rendszer az olyan személyek azonosítását is elősegíti, akik nem tartják be a tartózkodási szabályokat, emellett hozzájárul a terrorista és egyéb súlyos bűncselekmények megelőzéséhez, felderítéséhez és nyomozásához.

A határellenőrzéskor biometrikus adatokat is levesznek

Az Európai Határregisztrációs Rendszer a schengeni külső határokon – Magyarország vonatkozásában a magyar–szerb, a magyar–ukrán, illetve a légi határokon – rögzíti és tárolja a rövid távú tartózkodásra jogosult harmadik országbeli utazó:

útiokmányban szereplő adatait,

a határátlépés helyét és idejét,

arcképét és ujjlenyomatát,

valamint ha a beléptetés megtagadására kerül sor, a döntés tényét, helyét, okát és időpontját.

Az új szabályok szerinti határforgalom-ellenőrzés során

a rendőrség ezeket az adatokat az első határátlépés során egyéni aktában rögzíti, és a további ki-, illetve beutazás esetén szükséges lesz az egyik biometrikus adat (például arckép vagy ujjlenyomat) újbóli ellenőrzése, ami biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé.

A rendszer bevezetése várhatóan évente több mint tízmillió utast érint, ezért a határátlépési idő az egyéni akta létrehozása, illetve a biometrikus adatok rögzítése miatt kezdetben hosszabb lehet a korábbiakhoz képest.

Annak érdekében, hogy határainkon az Európai Határregisztrációs Rendszer bevezetése minél kevesebb fennakadást okozzon, a magyar rendőrség továbbfejlesztette a működéshez szükséges Nemzeti Határforgalom Ellenőrző és Regisztrációs Rendszert, valamint technikai eszközöket, mint például okmányolvasókat, ujjlenyomat-olvasókat, arcképrögzítő eszközöket, kioszkokat és asztali munkaállomásokat szerzett be – tájékoztatott a rendőralezredes.