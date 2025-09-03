Deviza
Német határvédelem: 80 millió eurós költség, de milliárdos megtakarítás

A német kormány adatai szerint a határvédelemre költött 80 millió euró drámai mértékben csökkentette a menedékkérelmek számát. A rendőrség 12 ezer embert fordított vissza, köztük több száz menedékkérőt is. Dobrindt szerint az intézkedés gazdaságilag és politikailag is indokolt.
VG/MTI
2025.09.03, 19:57

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerdán jó befektetésnek nevezte és védelmébe vette, hogy a német kormány megnövelte az országnak a határvédelemre szánt kiadásait.

Fotó: AFP

A határellenőrzések fokozása „az egyik lényegi eleme a migrációs történések visszaesésének” – jelentette ki a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Sat.1 német kereskedelmi csatorna :newstime című műsorában nyilatkozva; az interjúból előzetesen tettek közzé részleteket. A német határokon 2024 szeptemberének közepe óta bevezetett határellenőrzések június végéig 80,5 millió euróba (csaknem 32 milliárd forint) kerültek a német kormány adatai szerint.

Ez a 80 millió euró áll szemben a Németországnak milliárdos költségeket okozó menekültügyi kérelmek számának drámai csökkenésével 

– húzta alá Dobrindt.

Németország május 8-án, röviddel az új konzervatív vezetésű koalíciós kormány hatalomra kerülése után fokozta a határellenőrzéseket. A miniszter egyben elrendelte, hogy a határsértőket akkor is fordítsák vissza, ha menedékjogot kérnek. Dobrindt szerint a rendőrség ezen idő alatt mintegy 12 ezer határsértőt utasított vissza, köztük nagyjából 660-an olyan embert, aki menedékkérelmet akart benyújtani.

Németországot otthagyják a bevándorlók, de pont azok, akik dolgozni is tudnak

Egy nyáron megjelent kutatás szerint a németországi bevándorlók mintegy negyede gondolkozik azon, hogy elhagyja az országot, ráadásul a távozni szándékozók között felülreprezentáltak a magasan képzett munkavállalók olyan szektorokból, mint az IT, a pénzügyi szolgáltatások vagy a biztosítás. A Foglalkoztatáskutatási Intézet kutatása szerint a bevándorlók 3 százaléka már konkrét tervekkel is rendelkezik a kivándorlásra, melynek okaként politikai elégedetlenséget, személyes okokat, a magas adókat vagy épp a bürokráciát jelölték meg leggyakrabban.

