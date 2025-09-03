Német határvédelem: 80 millió eurós költség, de milliárdos megtakarítás

Alexander Dobrindt német belügyminiszter szerdán jó befektetésnek nevezte és védelmébe vette, hogy a német kormány megnövelte az országnak a határvédelemre szánt kiadásait.
A határellenőrzések fokozása „az egyik lényegi eleme a migrációs történések visszaesésének” – jelentette ki a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa a Sat.1 német kereskedelmi csatorna :newstime című műsorában nyilatkozva; az interjúból előzetesen tettek közzé részleteket. A német határokon 2024 szeptemberének közepe óta bevezetett határellenőrzések június végéig 80,5 millió euróba (csaknem 32 milliárd forint) kerültek a német kormány adatai szerint.
Ez a 80 millió euró áll szemben a Németországnak milliárdos költségeket okozó menekültügyi kérelmek számának drámai csökkenésével
– húzta alá Dobrindt.
Németország május 8-án, röviddel az új konzervatív vezetésű koalíciós kormány hatalomra kerülése után fokozta a határellenőrzéseket. A miniszter egyben elrendelte, hogy a határsértőket akkor is fordítsák vissza, ha menedékjogot kérnek. Dobrindt szerint a rendőrség ezen idő alatt mintegy 12 ezer határsértőt utasított vissza, köztük nagyjából 660-an olyan embert, aki menedékkérelmet akart benyújtani.
Egy nyáron megjelent kutatás szerint a németországi bevándorlók mintegy negyede gondolkozik azon, hogy elhagyja az országot, ráadásul a távozni szándékozók között felülreprezentáltak a magasan képzett munkavállalók olyan szektorokból, mint az IT, a pénzügyi szolgáltatások vagy a biztosítás. A Foglalkoztatáskutatási Intézet kutatása szerint a bevándorlók 3 százaléka már konkrét tervekkel is rendelkezik a kivándorlásra, melynek okaként politikai elégedetlenséget, személyes okokat, a magas adókat vagy épp a bürokráciát jelölték meg leggyakrabban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.