A lengyelek tényleg megtették: totális határzár lépett életbe, mától farkasszemet néz egymással a NATO és az orosz hadsereg - Kína megbüntetheti Varsót

Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban bejelentette az összes fehérorosz határátkelő lezárását. Elmagyarázta, hogy ez a szeptember 12-én kezdődött agresszív orosz-fehérorosz katonai gyakorlatnak, a "Nyugat-2025"-nek köszönhető. Marcin Kerwiński lengyel belügyminiszter egy éjféli sajtótájékoztatón Terespolban kijelentette, hogy ezek a manőverek közvetlenül „Lengyelország és az Európai Unió ellen” irányultak - írja a Pravda.

Donlad Tusk: határzár van érvényben Lengyelország és Belorusszia között / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fehéroroszországgal közös határforgalom felfüggesztése mindkét irányban érvényes.

Ez vonatkozik mind a közúti közlekedésre, mind a tehervonatokra. A személygépkocsi-vezetők nem léphetik át a határt a Terespol-Breszt közúti átkelőhelyen, a teherautó-vezetők pedig a Kukuriki-Kozlovichi közúti átkelőhelyen. Három vasúti határátkelőhely, ahol áruszállítást lehet lebonyolítani, szintén lezárták: a Kuznytsia Białostocka-Hrodna, a Semyanivka-Svisloch és a Terespol-Breszt között.

Veszélyes napok következnek, Lengyelország teszteli hadseregét

Cezary Tomczyk, Lengyelország védelmi miniszterhelyettese arról számolt be, hogy a közeljövőben mintegy 40 ezer katonát vezényelnek az ország határához válaszul az orosz-fehéroroszországi "Zapad-2025” gyakorlatra. A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között tartják

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Zapad-2025 gyakorlatok támadó jellegűek. Ezért készült rájuk a lengyel hadsereg. Az elkövetkező napokban körülbelül 40 000 katonánk lesz a határon” – mondta Cezary Tomczyk, idézve a Polsat News-t .

Lengyelország és a balti államok – Litvánia, Lettország és Észtország – tervei szerint mintegy 40 000 katona részvételével megtorló védelmi gyakorlatokat fognak végrehajtani. Szeptember 2-án a lengyel védelmi minisztérium bejelentette az Iron Defender gyakorlatok megkezdését a NATO-országokkal közösen annak érdekében, hogy teszteljék az ország területének hatékony elrettentésére és védelmére való képességét.

Kína: Lengyelország elveszítheti az Új Selyemutat

Kína párbeszédre és diplomáciai megoldásra szólította fel Lengyelországot és Oroszországot a lengyel légteret megsértő orosz drónok miatt kialakult feszültség ügyében. Kínának fontos a vita megoldása, mert Lengyelország lezárta a határa egy részét. Ha ez így marad, akkor Lengyelország elveszítheti az Új Selyemutat, Kína az áruit más országok felé irányíthatja.

A kínai külügyminisztérium reményét fejezte ki, hogy „a felek párbeszéd és konzultációk útján képesek lesznek rendezni a vitáikat”.