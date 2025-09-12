A lengyelek tényleg megtették: totális határzár lépett életbe, mától farkasszemet néz egymással a NATO és az orosz hadsereg - Kína megbüntetheti Varsót

Donald Tusk lengyel miniszterelnök korábban bejelentette az összes fehérorosz határátkelő lezárását. Elmagyarázta, hogy ez a szeptember 12-én kezdődött agresszív orosz-fehérorosz katonai gyakorlatnak, a "Nyugat-2025"-nek köszönhető. Marcin Kerwiński lengyel belügyminiszter egy éjféli sajtótájékoztatón Terespolban kijelentette, hogy ezek a manőverek közvetlenül „Lengyelország és az Európai Unió ellen” irányultak - írja a Pravda.
A Fehéroroszországgal közös határforgalom felfüggesztése mindkét irányban érvényes.
Ez vonatkozik mind a közúti közlekedésre, mind a tehervonatokra. A személygépkocsi-vezetők nem léphetik át a határt a Terespol-Breszt közúti átkelőhelyen, a teherautó-vezetők pedig a Kukuriki-Kozlovichi közúti átkelőhelyen. Három vasúti határátkelőhely, ahol áruszállítást lehet lebonyolítani, szintén lezárták: a Kuznytsia Białostocka-Hrodna, a Semyanivka-Svisloch és a Terespol-Breszt között.
Cezary Tomczyk, Lengyelország védelmi miniszterhelyettese arról számolt be, hogy a közeljövőben mintegy 40 ezer katonát vezényelnek az ország határához válaszul az orosz-fehéroroszországi "Zapad-2025” gyakorlatra. A gyakorlatokat szeptember 12. és 16. között tartják
Felhívom a figyelmet arra, hogy a Zapad-2025 gyakorlatok támadó jellegűek. Ezért készült rájuk a lengyel hadsereg. Az elkövetkező napokban körülbelül 40 000 katonánk lesz a határon” – mondta Cezary Tomczyk, idézve a Polsat News-t .
Lengyelország és a balti államok – Litvánia, Lettország és Észtország – tervei szerint mintegy 40 000 katona részvételével megtorló védelmi gyakorlatokat fognak végrehajtani. Szeptember 2-án a lengyel védelmi minisztérium bejelentette az Iron Defender gyakorlatok megkezdését a NATO-országokkal közösen annak érdekében, hogy teszteljék az ország területének hatékony elrettentésére és védelmére való képességét.
Kína párbeszédre és diplomáciai megoldásra szólította fel Lengyelországot és Oroszországot a lengyel légteret megsértő orosz drónok miatt kialakult feszültség ügyében. Kínának fontos a vita megoldása, mert Lengyelország lezárta a határa egy részét. Ha ez így marad, akkor Lengyelország elveszítheti az Új Selyemutat, Kína az áruit más országok felé irányíthatja.
A kínai külügyminisztérium reményét fejezte ki, hogy „a felek párbeszéd és konzultációk útján képesek lesznek rendezni a vitáikat”.
A Zapad-2025 katonai gyakorlatok miatti fehéroroszországi határzárral kapcsolatban Lin Jian arra számít, hogy Varsó intézkedéseket tesz „a gyorsvonat biztonságos és hatékony üzemeltetésének biztosítására, garantálva a nemzetközi ipar és az ellátási láncok stabilitását”.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.