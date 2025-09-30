Történelmi beszéd: Amerika bejlentette, új hadsereget épít – "Olyat, ami megnyeri bármelyik háborút"

Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter tíz új direktívát jelentett be az amerikai hadsereg tábornokait és admirálisai Quanticóba parancsoló keddi beszéde során, mely a hadviselő szervezet kultúrájának átalakítását is szolgálta – derül ki a tárca honlapján olvasható összefoglalóból.

Fotó: AFP

Hegseth átalakítaná a hadsereg kultúráját

A tárcavezető szerint ugyanis semmilyen program, terv vagy reform nem járhat sikerrel anélkül, hogy a megfelelő emberek lennének a megfelelő helyen. Ugyanis nyoc havi megbízása alatt azt tanulta, hogy a legjobb, amit tehet a katonákkal, ha jó vezetőket ad számukra. Ezután rátért arra, hogy

a hadügyminisztérium és a hadsereg a rossz dolgokra fókuszált túlságosan sokáig a politikusok vezetése alatt, így az elmúlt években kevésbé halálossá vált.

Hegseth ezután kitért az új direktívák ismertetésére:

A haderő minden ágának minden tagjának fizikai alkalmassági teszten kell részt vennie évente kétszer, amiből az egyik lehet a jelenleg is érvényben lévő erőnléti teszt, de a fegyvert viselőknek a második tesztnek harctéri típusú próbának kell lennie vagy a nem harctéri erőknek lehet az is a hagyományos teszt. Az erőnlét fenntartás érdekében a szolgálat minden napján kötelező lesz a testedzés.

Ezentúl a hadügyminiszter a harctéri alakulatok számára az erőnléti tesztet a férfi szabvány szerint kell legalább 70 százalékra teljesítenie. Hegseth azt is bejelentette, hogy a jövőben nem lesz engedélyezett a szakálviselés.

Szabad kezet kapnak a parancsnokok, nem kell a zaklatási ügyektől tartani

A tárcavezető ezután arról beszélt, hogy felülvizsgálják az úgynevezett toxikus vezetési stílussal vagy épp a zaklatással kapcsolatos fogalmakat, hogy visszaadják a vezetők hatalmát a magas elvárások érvényesítésére, melyet most a büntetés miatti félelem miatt nem élvezhetnek. Hegseth szerint semmi toxikus nincs a magas és kérlelhetetlen elvárásokban, valójában pont a beosztottak veszélyeztetése az alacsony elvárásokkal a toxikus vezetés.

Ezek után az egyenlő esélyek és az egyenlő foglalkoztatási esélyek területének megreformálást tűzte ki célul az amerikai hadügyminiszter, aminek szintén a magas elvárások érvényesítése a célja, anélkül, hogy a vezetőknek potenciálisan igazságtalan megtorlástól kellene tartania. Ez ugyanis kockázatkerülő magatartáshoz vezet, amikor a tisztek azt tanulják, hogyan ne veszítsenek, nem azt, hogy hogyan nyerjenek. Ugyanakkor

Hegseth azt is kifejtette, hogy a rasszizmus és a szexuális zaklatás rossz és illegális, és a büntetést ezekben az ügyekben kegyetlenül végrehajtják.

A Pentagon változtat a kedvezőtlen információk megőrzésével kapcsolatos gyakorlatán is, így a megbocsájtható, jóhiszemű vagy kisebb szabálysértések nem hátráltatják azok elkövetőit örökké. Az előléptetéseknek pedig Hegseth szerint csak az érdemen kell alapulnia.