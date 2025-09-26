Deviza
Magyar Honvédség
helikopter
Pápa
Airbus H225M
Kényszerleszállás

A Pápa mellett kényszerleszállást végrehajtó H225M helikopter műszaki problémák miatt állt meg, a pilóta irányítottan szállt le, személyi sérülés nem történt. Szolnokról azonnal megindult a repülőműszaki javító csoport, a helyszínt katonák biztosítják.
VG
2025.09.26, 19:28
Frissítve: 2025.09.26, 20:17

A hajtómű meghibásodása miatt kényszerleszállást hajtott végre Pápa közelében a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár egyik forgószárnyasa – közölte az MH 47. Bázisrepülőtér a közösségi médiában.

Rendkívüli: kényszerleszállást hajtott végre a magyar hadsereg csúcsmodern H225M helikoptere, katonák biztosítják a helyszínt – fotók
A kényszerleszállást végrehajtó H225M helikopter / Fotó: Fotó Vasáros Ildikó tőrm. / MH 47. Bázisrepülőtér Facebook-oldala

A H225M helikopter az Adaptive Hussars 2025 országvédelmi gyakorlat keretében végrehajtott műveletek részeként tartózkodott a pápai bázisrepülőtéren az utóbbi napokban – a helyőrség-támogató koncepció tesztelésének részeként a szolnoki helikopterdandár több mint 300 katonája és kéttucatnyi technikai eszköze települt át a hét elején.

A helikopter az MH 47. Bázisrepülőtérről péntek kora délután indult vissza állandó állomáshelyére, Szolnokra. A 74-es oldalszámú gépet a pilóták felszállás után pár perccel a Pápa közelében fekvő Adásztevel és Nagytevel között, lakóterületen kívül, az országúttól egy kilométerre tették le.

Landolás közben nem történt személyi sérülés, és nem keletkezett anyagi kár sem, a helikopter épségben földet ért. Szolnokról azonnal megindult a repülőműszaki javítócsoport, a helyszínt katonák biztosítják.

A Világgazdaság írásban kereste a Honvédelmi Minisztériumot, de cikkünk megjelenéséig nem érkezett válasz. Amint ez megtörténik, arról beszámolunk.

