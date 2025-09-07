Több éve ellopott luxusautót kerített elő a ChatGPT – a mesterséges intelligencia pontosabb volt, mint a rendőrség

Amikor két éve nyoma veszett Andrew Garcia vadonatúj Lamborghini Huracán EVO-jának, a kaliforniai férfi azt hitte, soha többé nem látja viszont. A százmilliót érő szuperautó eltűnése nemcsak őt, hanem több más tulajdonost is érintett: egy szervezett, luxusautókra szakosodott bűnbanda bérelte ki a járműveket, majd trükkös papírmunkával egyszerűen átíratták a tulajdonjogot. A kocsikat ezekkel a hamis iratokkal továbbértékesítették, jellemzően több ezer kilométerre eredeti otthonuktól.
Garcia számára a történet azonban nem ott ért véget, ahol a legtöbb áldozaté. Bár másoknak sikerült visszaszerezni autójukat, az ő Lamborghinije két évre nyomtalanul eltűnt. Aztán idén nyáron váratlan fordulat következett: egy idegen üzenet érkezett az Instagramjára. „Eladta ezt az autót?” – állt a rövid szövegben, mellékelve friss képeket a sportkocsiról. A feladó feltehetően a járműben talált névjegykártya alapján jutott el hozzá abban a hiszemben, hogy Garcia még mindig kapcsolatban állhat a szuperautók piacával. A sztorinak ez a része kicsit ködös, ugyanis az nem derült ki, hogy kicsoda vette fel Garciával a kapcsolatot.
A férfi nem hagyta annyiban a dolgot. Úgy döntött, saját kezébe veszi a nyomozást.
A képeket feltöltötte a ChatGPT-be, és megkérte a csetbotot, hogy ne a Lamborghinire, hanem a háttér részleteire koncentráljon.
Az elemzés során a mesterséges intelligencia a Google Maps és Google Earth adataival kiegészítve pontosan meghatározta, hol készülhettek a fotók. A nyom Denverig, Colorado államig vezette Garciát – több mint 1600 kilométerre a lopás helyszínétől.
A férfi ezután értesítette a rendőrséget, akik még aznap rajtaütöttek a helyszínen. Nemcsak a régóta keresett Huracán EVO került elő, hanem több más nagy értékű sportautó is, amelyeket visszaszolgáltattak jogos tulajdonosaiknak. Néhány gyanúsítottat a helyszínen letartóztattak, de a teljes hálózat felszámolása még folyamatban van. A hatóságok szerint a banda több tucat luxusautót tüntethetett el az évek során, és nem kizárt, hogy további lopott járművek után kell kutatni.
Kaliforniában több bandatag már bíróság elé került: egyikük elítélését várják, másikuk tárgyalása októberben kezdődik. A történet tanulsága kettős: a bűnözők leleményessége mellett most már a technológia is képes hasonló kreativitással segíteni az igazságszolgáltatást. És bár a luxusautó-lopások elleni küzdelem világszerte folyik, Andrew Garcia esetét valószínűleg sokáig emlegetik majd, mint a napot, amikor egy Lamborghini az MI segítségével tért vissza jogos gazdájához.
Az amerikai autótolvajok pihenőt tartanak
Az utóbbi négy évtized legmarkánsabb csökkenését jegyezhették fel az Egyesült Államokban, ami az autólopásokat illeti. Tavaly az egy évvel korábbihoz képest 16,6 százalékkal kevesebb, 850 708 gépkocsit kötöttek el a Nemzeti Biztosítási Bűnügyi Hivatal friss statisztikája szerint. Azaz az autótolvajok kevésbé voltak aktívak, de ennek több oka is volt. A 2023-as év egyébként még a fekete statisztikában is gyászév volt, soha annyi autót nem loptak el a világ második legnagyobb autópiacán, mint akkor: 1 001 967 autót tűnt el. 2022-ben a legfertőzöttebb állam Kalifornia és Texas volt, míg a legdinamikusabb növekedést Illinois és Washington államban regisztrálták. Akkor az okozott kárt 8,9 milliárd dollárra becsülték.
