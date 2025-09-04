Azonnali riasztást adott ki a magyaroknak a hatóság: rákkeltő anyag került a boltok polcaira – ezt a terméket senki ne fogyassza el

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés szerint indiai curryporban tiltott, rákkeltő hatású rodamin B színezéket találtak. A szóban forgó termék Hollandiából, az Asia Express Food közvetítésével jutott el Magyarországra.

A hatóságok elrendelték az indiai currypor azonnali visszahívását, a fogyasztókhoz már eljutott tételeket is begyűjtik / Fotó: Vémi Zoltán

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közölte, hogy a kifogásolt termék

a TRS márkájú, 100 grammos Mild Madras Curry Powder;

cikkszám: 4521;

minőségmegőrzési ideje: 2026. február 1.

Az érintett vállalkozások azonnal intézkedtek, és gondoskodnak a fogyasztóknál lévő tételek visszahívásáról is.

A hatóság a visszagyűjtött termékek megsemmisítését és elszállítását nyomon követi.

A rodamin B egy mesterséges, erősen színező ipari festék, amelyet élelmiszerekben tilos felhasználni. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) már 2005-ben genotoxikusnak és rákkeltőnek minősítette.

Mit tegyünk, ha ilyen indiai curryport vásároltunk?

Akinek a birtokában van az érintett termék, azt semmiképpen ne fogyassza el, hanem vigye vissza a vásárlás helyére. A termék adatai alapján könnyen beazonosítható, így a boltokban is gondoskodnak az azonnali kivonásról.