Repedezik a barátság: az Európai Unió kemény szankciókat helyezett kilátásba Izraellel szemben

Az Európai Bizottság az Európai Unió és Izrael közötti társulási megállapodás egyes kereskedelmi vonatkozású rendelkezéseinek felfüggesztését, valamint a Hamász iszlamista terrorszervezet több tagja, szélsőséges nézeteket valló izraeli miniszterek és erőszakos zsidó telepesek elleni szankciókat javasol – jelentette be Maros Sefcovic, az Európai Bizottság kereskedelmi ügyekért felelős biztosa.

Kaja Kallas (b) és Maros Sefcovic (j) kemény kritikával illette Izraelt / Fotó: Dursun Aydemir / AFP

A szerdai sajtótájékoztatón Sefcovic közölte, az Izraelnek biztosított pénzügyi támogatás felfüggesztése és a célzott szankciók kivetésére vonatkozó javaslatok az Európai Unió és Izrael közötti társulási megállapodásnak való megfelelés felülvizsgálatát követik. Hozzátette, hogy a felülvizsgálat alapján az uniós testület megállapította, hogy az izraeli kormány által hozott intézkedések az emberi jogok és a demokratikus elvek tiszteletben tartásának alapvető megsértését jelentik. Ez feljogosítja az Európai Uniót a megállapodás egyoldalú felfüggesztésére.

Az uniós biztos közölte, a megállapodás megszegése egyebek mellett a humanitárius helyzet gyors romlásának előidézését jelenti Gázában, ami Izrael katonai beavatkozásának, a humanitárius segélyek izraeli blokádjának, a katonai műveletek fokozásának eredménye. A megállapodás megszegésének számít továbbá, hogy az izraeli hatóságok újabb zsidó telepek építését engedélyezték Ciszjordániában, ami aláássa a kétállami megoldás – Izrael mellett egy palesztin állam létrehozásának – lehetőségét.

Az EU az Izraelnek küldött pénzügyi támogatásokat is felfüggesztheti

A sajtóértekezleten Dubravka Suica, az EU mediterrán térségért felelős biztosa közölte, az Európai Bizottság benyújtotta az Európai Unió Tanácsának a javaslatokat, melyek a felsoroltak mellett az Izraelnek nyújtott kétoldalú uniós támogatások felfüggesztését is magában foglalják. Mint megjegyezte: a civil társadalmi szereplők és a Jad Vasem holokauszt-emlékhelynek nyújtott támogatás kivételével. A pénzügyi támogatások felfüggesztése a 2025 és 2027 közötti éves pénzügyi juttatásokat, valamint az Izraellel folytatott intézményi együttműködési projekteket és az EU és Izrael közötti regionális együttműködés keretében finanszírozott kezdeményezéseket érinti.