Trump a semmiből bejelentette: megvan a megállapodás, béke lesz – véget érhet az izraeli háború

Úgy tűnik, áttörés született az izraeli háborúban: Donald Trump pénteken Washingtonban arról beszélt, hogy hamarosan bejelenthetik a részleteket. A megállapodás eredményeként a Hamász kiadhatja a túszokat, és esély nyílhat a háború lezárására.
Donald Trump amerikai elnök pénteken, a Fehér Házból New York felé indulva röviden nyilatkozott az újságíróknak, és úgy fogalmazott: „Úgy tűnik, van egy megállapodásunk.”
Bár a részletekről nem árult el többet, a nyilatkozat szerint a Hamász kiadhatja a fogságában lévő izraeli túszokat, ami a felek közötti konfliktus végét is megalapozhatja.
„Béke lesz” – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve, hogy a konkrét lépéseket hamarosan ismertetni fogják. A Trump által említett megállapodás új reményt adhat a térségben hónapok óta zajló feszült helyzet lezárására, miközben a nemzetközi közösség is figyelemmel kíséri a fejleményeket.
Az elnök rövid, de bíztató nyilatkozata azonban ennél több részletet nem árult el. Az elkövetkező napokban várhatóan világosabb kép alakul majd ki arról, hogy a túszok szabadulása és a konfliktus lezárása milyen konkrét formát ölthet.
