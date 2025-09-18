Megbuktatta Jimmy Kimmelt, most a demokraták a fejét követelik: egyre nagyobb a politikai botrány a Kirk-merénylet körül

Az amerikai kongresszus demokrata vezetői csütörtökön egyértelmű üzenetet küldtek: Brendan Carr, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) elnöke „méltatlanná vált a tisztségére”, miután nyilvánosan megfenyegette a Disney-t és az ABC helyi csatornáit. Carr arra akarta rákényszeríteni őket, hogy ne sugározzák tovább a Jimmy Kimmel Live című műsort, miután a műsorvezető vitatott megjegyzéseket tett Charlie Kirk feltételezett merényletére reagálva.

Újabb politikai vihart kavart Washingtonban, hogy a Szövetségi Kommunikációs Bizottság elnöke nyomást gyakorolt a Disney-re és az ABC-re, hogy levegye műsorról Jimmy Kimmel esti show-ját / Fotó: AFP

Hakeem Jeffries, a demokrata frakció vezetője a Reutersnek kijelentette:

Carr térdre kényszerítette az ABC-t a Trump-adminisztráció akarata előtt, és ezzel a szólásszabadság elleni politikai zsarolás példáját mutatta.

A vita szerdán éleződött ki, amikor Carr egy podcastben kijelentette: „Nagyon komoly ügyről van szó. Megoldhatjuk a könnyebb úton vagy a nehezebb úton.” Utalásai szerint akár vizsgálatot is indíthatna a bizottság, ami pénzbírságokkal vagy engedélymegvonással is járhatna, ha a műsor „félrevezető tartalmakat” sugározna.

A fenyegetés hatására a Nexstar Media Group közölte, hogy 32 helyi ABC-csatornáján leállítja a Jimmy Kimmel Live sugárzását. A döntés időzítése különösen érzékeny, mivel a Nexstar éppen a 6,2 milliárd dolláros Tegna-felvásárlásához vár FCC-jóváhagyást. Carr üdvözölte a lépést, mondván, a vállalat „helyesen cselekedett”.

Bár az amerikai bíróságok korábban többször kimondták, hogy a szólásszabadság gyakorlása önmagában nem lehet ok egy műsorszolgáltatási engedély megtagadására, és maga az FCC is többször rögzítette, hogy „a közérdeket leginkább a vélemények szabad kifejezése szolgálja”. Kimmel kirohanásai azonban ennél sokkal súlyosabbak voltak, és itt nemcsak a szólásszabadságról van szó, hanem a politikai merényletek lekicsinyléséről – főleg olyasvalakitől, aki korábban már többször is támogatóan szólalt fel hasonló esetekben.

A Carr elleni bosszúhadjárat nem Jimmy Kimmellel kezdődött

A demokrata törvényhozók már a tavasszal is vizsgálatot indítottak a tisztviselő ellen, amely szerint Carr „álvizsgálatokkal” próbálta megfélemlíteni a nagy televíziós hálózatokat – köztük a CBS-t, az NBC-t és az ABC-t.