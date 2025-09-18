Deviza
EUR/HUF389.41 -0.16% USD/HUF330.36 +0.17% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF417.01 -0.33% PLN/HUF91.42 -0.27% RON/HUF76.83 -0.18% CZK/HUF16.03 -0.01% EUR/HUF389.41 -0.16% USD/HUF330.36 +0.17% GBP/HUF447.83 -0.4% CHF/HUF417.01 -0.33% PLN/HUF91.42 -0.27% RON/HUF76.83 -0.18% CZK/HUF16.03 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,634.76 +0.29% MTELEKOM1,852 -0.86% MOL2,796 -0.5% OTP28,890 +1.01% RICHTER9,870 0% OPUS534 -1.11% ANY7,340 +6.38% AUTOWALLIS157 +1.62% WABERERS5,100 0% BUMIX9,259.8 +0.3% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,147.22 +0.14% BUX99,634.76 +0.29% MTELEKOM1,852 -0.86% MOL2,796 -0.5% OTP28,890 +1.01% RICHTER9,870 0% OPUS534 -1.11% ANY7,340 +6.38% AUTOWALLIS157 +1.62% WABERERS5,100 0% BUMIX9,259.8 +0.3% CETOP3,446.47 +0.14% CETOP NTR2,147.22 +0.14%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
cancel culture
Jimmy Kimmel
Szövetségi Kommunikációs Bizottság
charlie kirk
Brendan Carrt
Demokrata Párt

Megbuktatta Jimmy Kimmelt, most a demokraták a fejét követelik: egyre nagyobb a politikai botrány a Kirk-merénylet körül

A lépést a demokrata vezetők példátlan támadásnak tartják a szólásszabadság ellen, és a Szövetségi Kommunikációs Bizottság elnökének, Brendan Carrnak az azonnali lemondását követelik. Újabb politikai vihart kavart Washingtonban, hogy Carr nyomást gyakorolt a Disney-re és az ABC-re, hogy levegye műsorról Jimmy Kimmel esti show-ját.
VG
2025.09.18., 19:57

Az amerikai kongresszus demokrata vezetői csütörtökön egyértelmű üzenetet küldtek: Brendan Carr, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) elnöke „méltatlanná vált a tisztségére”, miután nyilvánosan megfenyegette a Disney-t és az ABC helyi csatornáit. Carr arra akarta rákényszeríteni őket, hogy ne sugározzák tovább a Jimmy Kimmel Live című műsort, miután a műsorvezető vitatott megjegyzéseket tett Charlie Kirk feltételezett merényletére reagálva.

jimmy kimmel
Újabb politikai vihart kavart Washingtonban, hogy a Szövetségi Kommunikációs Bizottság elnöke nyomást gyakorolt a Disney-re és az ABC-re, hogy levegye műsorról Jimmy Kimmel esti show-ját / Fotó: AFP

Hakeem Jeffries, a demokrata frakció vezetője a Reutersnek kijelentette: 

Carr térdre kényszerítette az ABC-t a Trump-adminisztráció akarata előtt, és ezzel a szólásszabadság elleni politikai zsarolás példáját mutatta. 

A vita szerdán éleződött ki, amikor Carr egy podcastben kijelentette: „Nagyon komoly ügyről van szó. Megoldhatjuk a könnyebb úton vagy a nehezebb úton.” Utalásai szerint akár vizsgálatot is indíthatna a bizottság, ami pénzbírságokkal vagy engedélymegvonással is járhatna, ha a műsor „félrevezető tartalmakat” sugározna.

A fenyegetés hatására a Nexstar Media Group közölte, hogy 32 helyi ABC-csatornáján leállítja a Jimmy Kimmel Live sugárzását. A döntés időzítése különösen érzékeny, mivel a Nexstar éppen a 6,2 milliárd dolláros Tegna-felvásárlásához vár FCC-jóváhagyást. Carr üdvözölte a lépést, mondván, a vállalat „helyesen cselekedett”.

Bár az amerikai bíróságok korábban többször kimondták, hogy a szólásszabadság gyakorlása önmagában nem lehet ok egy műsorszolgáltatási engedély megtagadására, és maga az FCC is többször rögzítette, hogy „a közérdeket leginkább a vélemények szabad kifejezése szolgálja”. Kimmel kirohanásai azonban ennél sokkal súlyosabbak voltak, és itt nemcsak a szólásszabadságról van szó, hanem a politikai merényletek lekicsinyléséről – főleg olyasvalakitől, aki korábban már többször is támogatóan szólalt fel hasonló esetekben.

A Carr elleni bosszúhadjárat nem Jimmy Kimmellel kezdődött

A demokrata törvényhozók már a tavasszal is vizsgálatot indítottak a tisztviselő ellen, amely szerint Carr „álvizsgálatokkal” próbálta megfélemlíteni a nagy televíziós hálózatokat – köztük a CBS-t, az NBC-t és az ABC-t.

A botrány középpontjában tehát nem csupán egy késő esti talkshow áll, hanem az amerikai médiarendszer függetlensége. A következő hetekben az is kiderülhet, hogy Carr meg tudja-e őrizni pozícióját, vagy a politikai nyomás végül őt is elsöpri.

Azonnal belebukott a Charlie Kirk-gyilkosságba a világ egyik legismertebb műsorvezetője: óriási pénzt veszíthet el

Törölték Jimmy Kimmel show-ját egy Charlie Kirkről szóló monológja miatt.

 

Terror

Terror
283 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Lázár János

Megkezdődött a gigantikus buszbeszerzés – Lázár János lehengerlő számokat közölt és kemény üzenetet küldött

Újabb közlekedési modernizáció indul: 869 magyar busz 88 milliárd forintos befektetéssel.
2 perc
migránsbűnözés

Itt a lista: így tett alá Svédország Magyarországnak – Orbán Viktor hozta nyilvánosságra

A miniszterelnök közösségi oldalán részletezte, milyen ügyekben lépett fel Stockholm Magyarországgal szemben, miközben a két ország vezetői között újabb szócsata alakult ki.
2 perc
Jimmy Kimmel

Megbuktatta Jimmy Kimmelt, most a demokraták a fejét követelik: egyre nagyobb a politikai botrány a Kirk-merénylet körül

A lépést a demokrata vezetők példátlan támadásnak tartják a szólásszabadság ellen, és a szövetségi kommunikációs bizottsági elnök azonnali lemondását követelik.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu