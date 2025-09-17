Deviza
EUR/HUF390.32 +0.08% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF449.84 +0.04% CHF/HUF418.59 +0.04% PLN/HUF91.6 -0.07% RON/HUF77.02 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.05% EUR/HUF390.32 +0.08% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF449.84 +0.04% CHF/HUF418.59 +0.04% PLN/HUF91.6 -0.07% RON/HUF77.02 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szolidaritási hozzájárulás
Karácsony Gergely
csődközeli helyzet
Budapest
iparűzési adó
Állami Számvevőszék

Mostantól hivatalos papírja van Budapestnek: csőd jöhet karácsonyra – Karácsony Gergely azonnal megüzente, magukkal rántják az egész magyar gazdaságot

Az Állami Számvevőszék szerint Budapest idén év végére csődbe juthat, ha nem születnek érdemi lépések. A vita eközben arról zajlik, hogy a kormány vagy a Karácsony Gergely hibái okozták a válságot.
VG
2025.09.17., 21:20
Fotó: MTI

A főváros pénzügyi helyzete a legrosszabb évek óta: az Állami Számvevőszék szerint intézkedések hiányában Budapest már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat. A jelentés szerint a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet, miközben a politikai vita arról szól, hogy a kormányzati elvonások vagy Karácsony Gergely rossz döntései okozták a válságot – írta a Magyar Nemzet.

KARÁCSONY Gergely
Bár Karácsony Gergely minden korábbinál nagyobb bevételekből gazdálkodik, az ÁSZ szerint fizetésképtelenség fenyegeti / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI 

A számvevőszék friss vizsgálata kimutatta: 

a főváros 2019 végén még több mint 214 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett, ám ezt 2022 végére szinte teljesen felélte. 

A 2019-2024 közötti időszakban 193 milliárd forintos hiány halmozódott fel, miközben a szolidaritási hozzájárulás összege hatszorosára nőtt, és összesen 230 milliárd forint terhet rótt a fővárosra.

Bár 2025-re kormányzati tárgyalások indultak, az ÁSZ szerint a városvezetés főként rövid távú tűzoltással próbálta kezelni a helyzetet, tartós megoldásokat nem hozott.

 

Karácsony Gergelynek úsznia kellene a pénzben

Az értékelések egy része azt hangsúlyozza, hogy a főpolgármester több forrásból gazdálkodhat, mint elődje, Tarlós István. A Metropol adatai szerint

2024-ben 303 milliárd forint iparűzési adóbevételt könyvelt el a főváros, amelyből ugyan 75 milliárdot vitt el a szolidaritási hozzájárulás, de így is 228 milliárd maradt.

Ez jóval több, mint a Tarlós-korszakban rendelkezésre álló 144 milliárd.

A kritikusok szerint a gond inkább a költekezési szerkezetben, a személyi kiadások megugrásában és a vitatott beruházásokban keresendő – például a Rákosrendező 50 milliárd feletti megvásárlásában.

A helyzet tehát kettős: a bevételi oldal valóban erős, de a hiány és az eladósodás üteme példátlan. Az ÁSZ szerint a város működése már rövid távon is bizonytalan, míg a politikai vitában egyre inkább az a kérdés: ki a felelős azért, hogy Budapest 2025 végére ténylegesen a csőd szélére kerülhet.

A jelentésre reagálva a főpolgármester a közösségi oldalán posztolt. Karácsony Gergely egyebek mellett azt írta: "aki Budapestet csődbe taszítja, azt Budapest magával rántja. Ez nem fenyegetés, ez gazdasági tény. Aki nem hiszi, kérdezze meg például a hitelminősítőket".

Karácsony Gergely a BKV leállításáról beszélt, Nagy Márton keményen kiosztotta

Tovább folytatódik a vita Budapesten. Karácsony Gergely sajtótájékoztatót tartott a szolidaritási hozzájárulás kapcsán. Nagy Márton és Szentkirályi Alexandra is azonnal megszólalt.

 

Országszerte

Országszerte
953 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
evtol

Történelmi baleset: összeütközött két repülőautó, a kínai gyártó hallgat – sokkal nagyobb baj is lehetett volna

A hivatalos ok egyelőre ismeretlen, de a baleset rávilágít a repülő autók kockázataira.
2 perc
Karácsony Gergely

Mostantól hivatalos papírja van Budapestnek: csőd jöhet karácsonyra – Karácsony Gergely azonnal megüzente, magukkal rántják az egész magyar gazdaságot

Az Állami Számvevőszék szerint Budapest idén év végére csődbe juthat, ha nem születnek érdemi lépések.
2 perc
Draghi-jelentés

Orbán Viktor egy évet várt, most elfogyott a türelme: kíméletlenül leszidta Brüsszelt – „Megyünk tovább a saját utunkon"

A kormányfő közölte: Magyarország saját gazdasági stratégiáját követi.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu