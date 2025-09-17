Mostantól hivatalos papírja van Budapestnek: csőd jöhet karácsonyra – Karácsony Gergely azonnal megüzente, magukkal rántják az egész magyar gazdaságot

A főváros pénzügyi helyzete a legrosszabb évek óta: az Állami Számvevőszék szerint intézkedések hiányában Budapest már az idei negyedik negyedévben fizetésképtelenné válhat. A jelentés szerint a közfeladatok ellátása is veszélybe kerülhet, miközben a politikai vita arról szól, hogy a kormányzati elvonások vagy Karácsony Gergely rossz döntései okozták a válságot – írta a Magyar Nemzet.

Bár Karácsony Gergely minden korábbinál nagyobb bevételekből gazdálkodik, az ÁSZ szerint fizetésképtelenség fenyegeti / Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A számvevőszék friss vizsgálata kimutatta:

a főváros 2019 végén még több mint 214 milliárd forintnyi megtakarítással rendelkezett, ám ezt 2022 végére szinte teljesen felélte.

A 2019-2024 közötti időszakban 193 milliárd forintos hiány halmozódott fel, miközben a szolidaritási hozzájárulás összege hatszorosára nőtt, és összesen 230 milliárd forint terhet rótt a fővárosra.

Bár 2025-re kormányzati tárgyalások indultak, az ÁSZ szerint a városvezetés főként rövid távú tűzoltással próbálta kezelni a helyzetet, tartós megoldásokat nem hozott.

Karácsony Gergelynek úsznia kellene a pénzben

Az értékelések egy része azt hangsúlyozza, hogy a főpolgármester több forrásból gazdálkodhat, mint elődje, Tarlós István. A Metropol adatai szerint

2024-ben 303 milliárd forint iparűzési adóbevételt könyvelt el a főváros, amelyből ugyan 75 milliárdot vitt el a szolidaritási hozzájárulás, de így is 228 milliárd maradt.

Ez jóval több, mint a Tarlós-korszakban rendelkezésre álló 144 milliárd.

A kritikusok szerint a gond inkább a költekezési szerkezetben, a személyi kiadások megugrásában és a vitatott beruházásokban keresendő – például a Rákosrendező 50 milliárd feletti megvásárlásában.

A helyzet tehát kettős: a bevételi oldal valóban erős, de a hiány és az eladósodás üteme példátlan. Az ÁSZ szerint a város működése már rövid távon is bizonytalan, míg a politikai vitában egyre inkább az a kérdés: ki a felelős azért, hogy Budapest 2025 végére ténylegesen a csőd szélére kerülhet.

A jelentésre reagálva a főpolgármester a közösségi oldalán posztolt. Karácsony Gergely egyebek mellett azt írta: "aki Budapestet csődbe taszítja, azt Budapest magával rántja. Ez nem fenyegetés, ez gazdasági tény. Aki nem hiszi, kérdezze meg például a hitelminősítőket".