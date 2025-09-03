Kim Dzsongun, aki olyat tesz, mint még soha – a vasember ezen a páncélvonaton érkezett Pekingbe

Korunk egyik jellemző epizódja, ahogy az észak-koreai vasember 20 órás zötyögés után páncélvonatán begördül Pekingbe, hogy Vlagyimir Putyin és Hszi Csin-ping orosz és kínai elnök oldalán vegyen részt a világháborúban Japán ellen aratott győzelem 80. évfordulójának megünneplésén, sok más külföldi vezetővel együtt. A vonat szimbolikus és titkok övezik, ahogy utasait is, de azért van mit közölni róla. Ahogy könnyen kikövetkezhetők Kim Dzsongun szándékai is az utazással – amelynek során olyat tesz, amit még soha.

Kim Dzsongun páncélvonata: kiszállt a hagyományból, hogy aztán visszaszálljon / Fotó: Xinhua via AFP

A vonat hétfőn indult el Phenjanból, és kedden érkezett a kínai fővárosba. A hivatalos fotók szerint a politikust lánya, a 12 éves Kim Dzsue kísérte el.

Az országgal 72 éve tűzszünetben álló Dél-Korea médiája – a szerződést Kim Dzsongun nagyapja, a dinasztiaalapító Kim Ir Szen írta alá – ebből annak a megerősítését olvasta ki, hogy a kommunista vezető Kim Dzsuét szánja utódjának. Amire készül, az történelmien új – miközben az őket a helyszínre szállító páncélvonat magát a családi hagyományt szimbolizálja.

Erre készül Kim Dzsongun, aminek a tanúja lesz Kim Dzsue

A koreai vezető nagyon ritkán hagyja el kemény kézzel uralma alatt tartott országát, a világ jó részében páriaként tekintenek rá. Ez az első külföldi útja 2023-as oroszországi látogatása óta – ahol Vlagyimir Putyin orosz elnökkel találkozott, akinek Ukrajna elleni háborúját lőszerrel és katonák ezreivel segíti –, Pekingben utoljára 2019 januárjában járt.

Amit Kim Dzsongun soha nem tett még, mióta apja, Kim Dzsongil halála után, 14 éve átvette a hatalmat: multilaterális eseményen még nem vett részt, csak kétoldalú tárgyalásokon – emeli ki a dél-koreai Yonhap hírügynökség.

Amire most alkalma nyílik: