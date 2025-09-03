Deviza
A kínai elnök pusztító rakéták gyűrűjében állította választás elé a világot: háború vagy béke – Hszi Csin-ping felszólította a hadsereget

Hszi Csin-ping kínai államfő a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén arról beszélt, hogy az emberiségnek a béke vagy a háború között kell választania. Hszi szerint a kínai nemzet nem hátrál meg az erőszakkal szemben, és saját erejére támaszkodva áll helyt a történelemben.
VG/MTI
2025.09.03, 07:50
Frissítve: 2025.09.03, 08:02

Az emberiség ismét választás előtt áll: béke vagy háború, párbeszéd vagy konfrontáció, együttműködés vagy a másik rovására zajló küzdelem – jelentette ki Hszi Csin-ping kínai államfő kedden Pekingben, a kínai-japán háború befejezése és a második világháború ázsiai lezárásának 80. évfordulója alkalmából rendezett katonai díszszemlén.

CHINA-BEIJING-V-DAY COMMEMORATIONS-GATHERING (CN) A kínai elnök választás elé a világot: háború vagy béke – Hszi Csin-ping felszólította a hadsereget
Fotó: Xinhua via AFP

Az esemény alkalmából fekete Mao-zubbonyt viselő kínai elnök a Mennyei Béke kapujának mellvédjéről szólva hangsúlyozta: emlékezzünk a történelemre, tiszteljük a mártírokat, őrizzük a békét és tekintsünk a jövőbe. Hszi szerint a kínai nép japán agresszió elleni háborúja rendkívül nehéz küzdelem volt.

Hangsúlyozta: a történelem arra figyelmeztet, hogy az emberiség sorsa összefonódik. A közös biztonság megőrzése, a háborús okok felszámolása és a tragédiák megismétlődésének elkerülése csak akkor lehetséges, ha az országok és népek egyenlőként kezelik egymást, békében élnek, és kölcsönösen támogatják egymást.

Hszi Csin-ping szerint a kínai nemzet nem hátrál meg az erőszakkal szemben, és saját erejére támaszkodva áll helyt a történelemben. Felidézte, hogy a japán agresszió idején a kínaiak a túlélésért, a megújulásért és az igazságért harcoltak. Hozzátette: Kína ma is a békés fejlődés útját követi, és más népekkel együtt építi az emberiség közös jövőjének közösségét.

A kínai elnök beszédét azzal zárta, hogy a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg a párt és a nép megbízható ereje marad. Felszólította a hadsereget a szuverenitás és a területi integritás védelmére, valamint arra, hogy járuljon hozzá a kínai nemzet felemelkedéséhez és a világbéke előmozdításához. Hszi Csin-ping hangsúlyozta: a kínai nemzet felemelkedése megállíthatatlan, az emberiség békéjének és fejlődésének ügye pedig biztos jövő előtt áll.

Kína bemutatta a nukleáris triádot

Hszi beszéde után megkezdődött a katonai díszszemle, amelyen bemutatták Kína legújabb haditechnikai eszközeit. A felvonuláson cirkálórakéták (ChangJian-20A, ChangJian-1000, YingJi-18C), hiperszonikus rakéták (YingJi-21, DongFeng-17, DongFeng-26D) és interkontinentális ballisztikus rakéták (JuLang-3, DongFeng-61, DongFeng-31, DongFeng-5C) vonultak fel.

Kína első alkalommal vonultatta fel teljes körűen a szárazföldi, tengeri és légi indítású fegyvereket magában foglaló nukleáris triádot. A díszszemlén megjelentek a H-6N, H-6K és H-6J típusú stratégiai bombázók, valamint a J-16D, J-20 és J-35A vadászgépek is. A programot J-10-es repülőgépek légi bemutatója zárta, amelyek 14 színes füstcsíkot húztak az égre, a japánellenes háború 14 évére utalva.

A parádét Hszi Csin-ping két oldalán Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongün észak-koreai vezető tekintette meg. A külföldi vendégek mellett jelen voltak a Kínai Kommunista Párt jelenlegi és nyugalmazott vezető politikusai is. A parádé a béke iránti elkötelezettséget jelképző 80 ezer galamb elengedésével zárult.

Vörös szőnyeggel várták Vlagyimir Putyint Kínában

Közel egy hétig lesz Hszi Csin-ping vendége az orosz elnök. Vlagyimir Putyinnak ezalatt lesz alkalma számos bizalmas megbeszélést folytatni a kínai államfővel. A Kína és Oroszország által vezetett SCO regionális biztonsági szervezet arra törekszik, hogy az Egyesült Államok ellenében helyreállítsa a globális hatalmi egyensúlyt.

