Kisiklott a híres siklóvasút, 15-en meghaltak a balesetben

Kisiklott a lisszaboni Gloria siklóvasút egyik kocsija. A mentőszolgálatok közlése szerint 18 embert szállítottak kórházba.
VG
2025.09.04., 08:17

Összesen 15 ember vesztette életét a 140 éves Gloria sikló, Lisszabon egyik fő turisztikai látványosságának kisiklásában – írta meg a BBC.

Lisszabon
Kisiklott Lisszabon híres siklóvasútja, legalább tizenöten meghaltak / Fotó: Anadolu via AFP

A mentőszolgálatok közlése szerint további 18 embert szállítottak kórházba, közülük ötnek súlyos az állapota.

A balesetben külföldi állampolgárok is meghaltak, bár az állampolgárságukat nem tudták megerősíteni – közölték a hatóságok.

Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas szerda este látogatást tett a kórházban, és „tragikus pillanatnak” nevezte az esetet. A portugál kormány, amely csütörtökön kabinetülésen látja vendégül a polgármestert, nemzeti gyásznapot hirdetett.

Marcelo Rebelo de Sousa, az ország elnöke együttérzését és szolidaritását fejezte ki a tragédia által sújtott családokkal. 

A lisszaboni tömegközlekedési szolgáltató, a Carris vezetője szerda késő este a baleset helyszínén járt. A cég közölte, hogy a siklót karbantartották, napi, heti és havi ellenőrzéseket is végeztek rajta.

A szemtanúk szerint  a kábelvontatású sikló fékrendszere meghibásodott, ami miatt a sikló kisiklott a meredek utcán, és egy épületnek ütközött. A hatóságok közlése szerint több embert ki kellett szabadítani.

Nem világos, hogy hányan tartózkodtak a vonaton a Liberdade sugárút közelében történt kábelvasúti baleset alatt.

