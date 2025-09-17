Deviza
EUR/HUF390.32 +0.08% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF449.84 +0.04% CHF/HUF418.59 +0.04% PLN/HUF91.6 -0.07% RON/HUF77.02 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.05% EUR/HUF390.32 +0.08% USD/HUF330.14 +0.1% GBP/HUF449.84 +0.04% CHF/HUF418.59 +0.04% PLN/HUF91.6 -0.07% RON/HUF77.02 +0.05% CZK/HUF16.04 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
klíma
forróság
felmelegedés

Pusztít a hőség – sok ezren haltak meg az éghajlatváltozás miatt Európában idén nyáron

Több mint tizenötezer haláleset tudható be potenciálisan ezen a nyáron az éghajlatváltozásnak a legnagyobb európai városokban – állítják kutatók egy előzetes tanulmányban.
Andor Attila
2025.09.17, 17:28
Frissítve: 2025.09.17, 18:09

Az Imperial College London és a London School of Hygiene and Tropical Medicine 854 európai várost vizsgált, és arra jutottak, hogy 15-17 ezer halálesetet lehet a hőséggel összefüggésbe hozni. 

Vízosztás12 hőség, hőhullám
Megváltozott a klíma: a hőségnek már egészségügyi kockázatai is vannak / Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó / Észak-Magyarország

Ez az első ilyen nagyszabású becslés. 

Az idei nyár Európában összességében forró volt: rendszeresen feljegyeztek kánikulát is, elsősorban Spanyolországban, Portugáliában. Nagy-Britanniában pedig az idei volt a valaha feljegyzett legmelegebb nyár.

A hőség egészségügyi hatásai jól ismertek: a szív- és érrendszeri megbetegedések súlyosbodása, kiszáradás, alvászavarok. A halál kockázata pedig a legidősebbek körében a legnagyobb.
A következtetések levonásához a kutatók először modellezték, milyen mértékben járult hozzá az általános felmelegedés az idei nyáron mért hőmérsékletekhez. Becslésük szerint 

az éghajlatváltozás nélkül az érintett városokban 2,2 Celsius-fokkal alacsonyabb lett volna az átlaghőmérséklet.

Ezt követően a szerzők összevetették ezt a megfigyelést a különböző városokban történt, a hőséggel kapcsolatba hozható halálesetekre vonatkozó adatokkal. Így jutottak arra a következtetésre, hogy az általános felmelegedés miatt Rómában 835-tel, Athénben 630-cal, Párizsban 409-cel, Madridban 387-tel, Bukarestben 360-nal többen haltak meg. Általánosságban véve a halálesetek több mint 85 százaléka 65 évnél idősebbek körében történt.

Friedrike Otto, a mostani tanulmány társszerzője is elismerte, hogy valós idejű statisztikák nem álltak a rendelkezésükre, de szerinte becsléseik pontosak.
Számos kutató – közöttük Akshay Deoras, a brit Readingi Egyetem meteorológusa – értékesnek minősítette a tanulmányt, hangsúlyozva, hogy a halottak tényleges száma feltehetően jóval meghaladja a becsléseket.
 

Időjárás

Időjárás
886 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu