kötcsei piknik
kormánypártok
Orbán Viktor
Fidesz

Kötcsei piknik: megérkezett Orbán Viktor – üzent a tiszásoknak

„Minden sikeres márka így jár. Előbb-utóbb hamisítják és kóklerek árulják” – ezt mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Tisza Párt megmozdulásáról, amelyet éppen a kötcsei piknik napjára időzített, a jobboldali holdudvar ilyenkor szokásos seregszemléjétől néhány száz méterre. A kormányfő délután négytől beszél, az eseményt élőben közvetítjük.
Járdi Roland
2025.09.07., 14:12
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Megérkezett a kötcsei piknikre Orbán Viktor miniszterelnök – ez derül ki abból a videóból, ami a Mandiner Facebook-oldalán jelent meg fél 2 után nem sokkal. A videón Szabó Zsófi színésznővel látható egy pillanatra a kormányfő. 

kötcsei piknik
Kötcsei piknik: megérkezett Orbán Viktor – üzent a tiszásoknak / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Orbán Viktor tegnap este még Dublinban a helyszínen nézte a magyar foci válogatott döntetlent hozó mérkőzését, ezt követően éjszaka tért vissza Magyarországra. Ezzel tehát hivatalosan is véget ért a kormányfő nyári szabadsága.

Minden sikeres márka így jár. Előbb-utóbb hamisítják és kóklerek árulják

– ezt válaszolta arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy hamisítják a kötcsei pikniket. A Facebookra feltöltött videó még a délelőtti órákban készült, a kérdező vélhetőn Kaminsky Fanni volt, aki a kérdésében arra utalt, a Tisza Párt éppen Kötcsére hirdetett meg egy megmozdulást, a jobboldali holdudvar szokásos évadnyitó eseményétől pár száz méterre ugyanazon a napon.

A miniszterelnök 4 órakor mond beszédet, amiben a tervek szerint ismerteti a kormánypártok győzelmi tervét. Mivel ezúttal a kötcsei piknik nyilvános lesz, így a Világgazdaság is élőben tud róla.

Kötcsei piknik: megérkezett Orbán Viktor – üzent a tiszásoknak

A kormányfő délután négytől beszél, az eseményt élőben közvetítjük.
Már a tenger gyümölcsei is veszélyben vannak a geopolitika feszültségek miatt

A fejlesztések már a bizonytalanság első jeleire leálltak.
Több éve ellopott luxusautót kerített elő a ChatGPT – a mesterséges intelligencia pontosabb volt, mint a rendőrség

A ChatGPT nélkül soha nem került volna elő a luxusautó.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
