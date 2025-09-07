Kötcsei piknik: megérkezett Orbán Viktor – üzent a tiszásoknak

Megérkezett a kötcsei piknikre Orbán Viktor miniszterelnök – ez derül ki abból a videóból, ami a Mandiner Facebook-oldalán jelent meg fél 2 után nem sokkal. A videón Szabó Zsófi színésznővel látható egy pillanatra a kormányfő.
Orbán Viktor tegnap este még Dublinban a helyszínen nézte a magyar foci válogatott döntetlent hozó mérkőzését, ezt követően éjszaka tért vissza Magyarországra. Ezzel tehát hivatalosan is véget ért a kormányfő nyári szabadsága.
Minden sikeres márka így jár. Előbb-utóbb hamisítják és kóklerek árulják
– ezt válaszolta arra a kérdésre, hogy mi a véleménye arról, hogy hamisítják a kötcsei pikniket. A Facebookra feltöltött videó még a délelőtti órákban készült, a kérdező vélhetőn Kaminsky Fanni volt, aki a kérdésében arra utalt, a Tisza Párt éppen Kötcsére hirdetett meg egy megmozdulást, a jobboldali holdudvar szokásos évadnyitó eseményétől pár száz méterre ugyanazon a napon.
A miniszterelnök 4 órakor mond beszédet, amiben a tervek szerint ismerteti a kormánypártok győzelmi tervét. Mivel ezúttal a kötcsei piknik nyilvános lesz, így a Világgazdaság is élőben tud róla.
