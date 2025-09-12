Váratlan: távozik az állami bank elnök-vezérigazgatója – már meg is van az utódja

Szeptember végén változás lesz a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) élén: Katona Bence 2025. szeptember 30-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik az elnök-vezérigazgatói posztról. A Nemzetgazdasági Minisztérium döntése értelmében a bank vezetését októbertől Kovács Zsolt veszi át, aki eddig a Magyar Posta Biztosító vezérigazgatójaként dolgozott.

Vezetőváltás az MFB élén: Kovács Zsolt váltja Katona Bencét / Fotó: Vémi Zoltán

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megköszönte Katona Bence munkáját, külön kiemelve az uniós hitelek feltételeinek egyszerűsítéséért és a nemzetközi forrásbevonási lehetőségek feltérképezéséért tett erőfeszítéseit.

Katona Bence vezetése alatt az MFB 2025-ben sikeres nemzetközi kötvénykibocsátást hajtott végre, amely 1 milliárd euró forrást biztosított a bank számára.

Ez a lépés hozzájárult a hosszú távú finanszírozási lehetőségek bővítéséhez és az MFB gazdaságfejlesztési szerepének megerősítéséhez.

Az új elnök-vezérigazgató, Kovács Zsolt több mint harmincévnyi tapasztalattal rendelkezik a hazai pénzügyi szektorban. Pályafutása során dolgozott az alapkezelés, a biztosítás, a hitelintézetek és a kockázati tőkealap-kezelés területén is. Korábban a Nemzetgazdasági Minisztérium munkáját is segítette miniszteri biztosként, a nemzeti biztosítási stratégiáért és a pénzügyi szolgáltatásokért felelt.

A minisztérium közlése szerint Kovács Zsolt feladata lesz az MFB 2022–2030-as üzleti stratégiájának megvalósítása. Ennek részeként a banknak hatékonyan kell hozzájárulnia a kormány gazdaságfejlesztési céljaihoz, beleértve

a fenntartható növekedést,

a zöld- és digitális átállást,

valamint a hazai vállalkozások versenyképességének erősítését.

A vezetőváltás nemcsak személyi, hanem stratégiai fordulópontot is jelenthet a Magyar Fejlesztési Bank számára, amely a jövőben is kulcsszerepet játszik majd a nemzetgazdasági célok megvalósításában.