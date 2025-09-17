Lesújtó jelentés: a BKV-buszok több mint fele alkalmatlan a használatra

Latorcai Csaba a közmédiában elmondta, a vizsgálatok azt követően indultak a fővárosban, hogy augusztusban négy busz kigyulladt és porig égett. A szakemberek száz buszt ellenőriztek, ezek közül jó néhány járművet azonnali hatállyal ki kellett vonni a forgalomból, másoknál szoros határidőt szabva, konkrét hibalistát adva elrendelték a javítást, hogy visszaállhasson a közösségi közlekedésbe.
Az államtitkár a feltárt jellemző problémák között említette a fékrendszer hibáit, az ajtók és a gumik állapotát.
A politikus közlése szerint
a BKV járművei nincsenek karbantartva,
mert Karácsony Gergely – Tarlós István idejéhez képest a tizedére – 10 milliárd forintról az idei évre egymilliárdra csökkentette az erre szolgáló összeget. A főpolgármester a budapesti utasok biztonságán próbál spórolni – tette hozzá az államtitkár.
A fővárosban – a BKV és alvállalkozói üzemeltetésében – 1100-1200 busz közlekedik, ezeknek csaknem tizedét vizsgálták át. A kormányhivatal tovább folytatja az ellenőrzést, ugyanis ha a főpolgármester nem tudja garantálni a budapesti utasok biztonságát, a kormányhivatalnak kell kikényszerítenie azt hatósági eszközökkel – szögezte le a politikus.
Budapesten kizárólag a kormány finanszírozásában állhatnak üzembe új tömegközlekedési eszközök. A fővárosba 65 új busz érkezik, és 54 milliárd forintos támogatást nyújtott a kormány 51 új villamos beszerzésére, a kormánynak kellett közvetlenül kifizetnie a járműveket a spanyol gyártónak. Latorcai szerint a főváros azonban semmit nem tud megtenni azért, hogy ezeket üzemeltesse: a peronokat nem építették át és nincsen olyan remíz, ahova be tudnának állni a villamosok – mutatott rá az államtitkár.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.