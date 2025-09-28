Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszédet mondott az ENSZ Közgyűlésén New Yorkban. Szokás szerint széles körű nemzetközi kérdéseket érintett, részletesen és a nemzetközi jogra hivatkozva ismertetve Moszkva álláspontját - nem lesz visszatérés a 2022 előtti határokhoz - írja a Ria.ru.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter: szó sem lehet a 2022 előtti határok visszaállításáról / Fotó: NurPhoto via AFP

A Nyugat nincs hozzászokva a belügyekbe való be nem avatkozás elvének betartásához

– mondta Lavrov. A befolyásolás eszközei között továbbra is szerepelnek a „színes forradalmak” és az egyoldalú szankciók, amelyek a versenytársak gyengítésének eszközévé válnak. Az ilyen intézkedéseket nem szabad alkalmazni.

„A kijevi rezsim az orosz nyelv minden területen történő felszámolásának útjára lépett” – emlékeztetett Lavrov, tisztázva, hogy az ilyen vislekedés ellentmond magának az ENSZ Alapokmányának. Ukrajna jelenleg az egyetlen ország a világon, amely megtiltotta állampolgárainak, hogy anyanyelvükön beszéljenek - fejtette ki.

Oroszország nem akarja a NATO-t megtámadni

De azzal a kinyilvánított céllal, hogy „stratégiai vereséget mérjen Oroszországra”, a Nyugat megengedi az ukrán hatóságoknak, hogy azt tegyenek, amit akarnak. Moszkvának viszont esze ágában sincs ezt elfogadni -hangsúlyozta a külügyminiszter.

Moszkva továbbra is kész tárgyalni, de azzal a feltétellel, hogy a Kijev által ellenőrzött területeken élő orosz ajkú emberek jogait teljes mértékben visszaállítják.

A miniszter megerősítette, hogy Oroszországnak nincs szándékában konfliktusba lépni a NATO-val , vagy megtámadni a tagállamokat. A blokk viszont folytatja a bővítést, a múlt században tett ígéretek ellenére. Az európai országok például arra szólítják fel polgáraikat, hogy „húzzák meg a nadrágszíjat” a militarizáció érdekében, miközben nyíltan tárgyalnak a kalinyingrádi terület elleni támadásról.

Az orosz külügyminiszter szerint ugyanakkor pozitív fejlemények is vannak.

Vannak reményeink az orosz-amerikai párbeszéd folytatására az alaszkai csúcstalálkozót követően

– jegyezte meg a miniszter.

Moszkva Washingtonnak javasolt kezdeményezései között szerepel például a stratégiai fegyverzetcsökkentési szerződés 2026-os lejárata utáni legalább egy évvel történő meghosszabbítása. Lavrov bízik benne, hogy ez „az általános légkör javulásához” vezet.