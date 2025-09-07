Ukrajna igazi vágya a svéd vadászgép

Azt nem tudni, hogy Ukrajna kap-e majd Gripeneket, annyi azonban biztos, hogy egyelőre nem kapott, noha Svédország már 2023-tól engedélyezte az ukrán pilóták Gripeneken való kiképzését. Az azonban nem ismert, hogy a történet túllépett-e a tárgyalásokon, de a nyugati országok örülnek, ha az átadott F-16-os gépekhez elősegítik az ukrán pilóták képzését – írja a Mezha.media.
Időről időre továbbra is felszínre kerülnek hasonló pletykák a svéd vadászgépekről, és az ukrán repülési szakértők fejében sem vész el az a gondolat, hogy ezekkel a modern repülőgépekkel fegyverezzék fel őket.
A Jas 39 Gripen vadászgépnek számos módosítása létezik. A legújabb ezek közül az E-széria. A vadászgép hat országban áll szolgálatban: Svédországban (90 darab C és D módosítású, valamint további 60 darab E módosítású repülőgép átvételét tervezik 2030-ig), Brazíliában, Csehországban, Magyarországon (14 repülőgép és jövőre további 4 repülőgép), Dél-Afrikában és Thaiföldön. A gépek iránt Kolumbia és Peru is érdeklődik.
A SAAB-bal való együttműködés egyik előnye, hogy a gyártó megosztja a technológiát a repülőgépeket üzemeltető országokkal, és az egyes alkatrészek helyi gyártására is nyitott.
2023-ban Brazíliában példáéul megnyílt a Gripen E gyártósora. 2025 februárjában a SAAB irodát nyitott Budapesten azzal a céllal, hogy az év végére létrehozzon egy Repülésfejlesztési Központot, amely az avionika fejlesztésére, a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság technológiák integrációjára specializálódik.
Thaiföld szellemi tulajdonjogokat is kapott a Link-T adatkapcsolatra, amely információcserét biztosít a különböző repülési rendszerek és berendezések között. Összehasonlításképpen: az amerikai Lockheed Martin cég , amelynek F-16-os repülőgépei szintén szolgálatban vannak Thaiföldön, nem járult hozzá a technológia biztosításához.
Az ilyen lépések lehetővé teszik a kliens országok számára a repülőgépipar, az innováció, a tudományos kutatás és az oktatás fejlesztését is, tehát az előny kettős: nemcsak egy vadászgéphez jutnak hozzá, hanem gazdasági előnyökre is szert tehetnek.
Brandon Weichert, az amerikai National Interest című kiadvány munkatársa szerint
a Gripen egyszerű kialakítása a Thai-Kambodzsa háborúban döntő fontosságú volt.
Az F-16-oshoz képest a svéd gép nehezebben észlelhető, üzemeltetési költségei is jelentősen alacsonyabbak, így okos választás a korlátozott katonai költségvetéssel rendelkező országok számára. A Gripen rövidebb kifutópályákról is képes működni.
A Gripen minden előnye ellenére egyelőre nem sikerült ledolgozni legnagyobb hátrányát:
a repülőgép alkatrészeinek körülbelül egyharmada az Egyesült Államokból származik.
Ez elsősorban a General Electric F414G hajtóművet, a Honeywell elektronikus érzékelőit jelenti.
Az Egyesült Államok kormányának egyik rendelete, az ITAR szerint, ha egy fegyver amerikai alkatrészeket tartalmaz, a gyártónak külön engedélyt kell kérnie az Egyesült Államoktól ahhoz, hogy harmadik országokba exportálhassa azt.
Például, amikor a SAAB Kolumbiával tárgyalt, pletykák keringtek arról, hogy az Egyesült Államok nem akar motorokat eladni a később Kolumbiába szállítandó repülőgépekhez.
Persze, a konszern vezetése reménykedve tekint az európai hadi-büdzsé megemelésére, ugyanakkor – pontosan az Egyesült Államoktól való függés miatt – a menedzsment igen visszafogottan nyilatkozik.
Tény, hogy a SAAB repülőgépek olcsóbbak és vezetésük, karbantartásuk könnyebben elsajátítható, mint a legmodernebb, ötödik generációs repülőgépeké. Ez pozitív tényező Ukrajna számára, tekintettel az ukrán légierő repülőgép-flottáját ugyanis jelentősen bővíteni kellene.
Másodszor,
a SAAB nyitottsága a technológiák megosztására és a termelés kiszervezésére nemcsak nagyobb függetlenséget biztosít Ukrajnának, hanem a munkahelyteremtés lehetőségével is kecsegtet.
Ugyanakkor a háború után Ukrajnának mindenképpen egységesítenie kell vadászgép-flottját. Miután most a legtöbb gép F-16-os így elképzelhető, hogy a már meglévő gépeket – amelyekkel van tapasztalatuk – kívánják tovább használni, integrálni a légierőbe.
Ukrajnának ugyan érdemes lenne a legmodernebb F-35-ös gépeket vásárolnia, ugyanis minden bizonnyal az Oroszországgal való feszültség még a harcok után is megmarad, félő, hogy Kijev nem lesz képes megfizetni a legmodernebb csúcstechnikát, azaz a régebbi vadászgépek életben tartására kényszerül majd.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.