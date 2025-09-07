Lemondott a miniszterelnök Japánban

Lemondott tisztségéről vasárnap Isiba Sigeru japán miniszterelnök.

Lemondott a japán miniszterelnök. Tavaly októberi hatalomra kerülése óta Isiba kormánykoalíciója elvesztette többségét / Fotó: AFP

A 68 éves politikus sajtótájékoztatóján közölte, megkérte a Liberális Demokrata Pártot (LDP), hogy tartson rendkívüli vezetőválasztást. Hozzátette, hogy folytatja feladatai ellátását, amíg utódját megválasztják.

Tavaly októberi hatalomra kerülése óta Isiba kormánykoalíciója elvesztette többségét a parlament mindkét házában, miközben a választók a megnövekedett megélhetési költségek miatt elfordultak tőle.

A kormányfő mindeddig nem volt hajlandó lemondani, miután pártja a legutóbb vereséget szenvedett júliusban a felsőházi választásokon.

Szeretném átadni a stafétát a következő generációnak

– mondta.

A Kyodo japán hírügynökség vasárnap közzétett közvélemény-kutatása szerint a válaszadók közel 55 százaléka szerint nincs szükség előrehozott választásokra.

Isiba Sigeru vámtárgyalásokra és más fontos tennivalókra hivatkozva korábban közölte, hogy maradni készül, noha saját pártjában is egyre többen szerették már, hogy távozzon posztjáról.