Tusk ismét hoppon marad: az amerikai elnök csak a lengyel államfővel tárgyal – tovább erősödhet a lengyel–amerikai szövetség

Donald Trump amerikai elnök szerdán újra vendégül látja Karol Nawrocki lengyel államfőt, akit a nyáron is nyíltan támogatott a választások hajrájában. A találkozón várhatóan fontos tárgyalások fognak zajlani az ukrajnai háborúról, a NATO keleti szárnyának a megerősítéséről és a lengyel–amerikai szövetség kibővítéséről, beleértve újabb fegyverüzletek és katonai együttműködések megszervezését.

Donald Trump szerdán ismét a Fehér Házban fogadja a Karol Nawrocki elnököt, amellyel tovább erősödhet a lengyel–amerikai szövetség – csak épp nem feltétlenül a jelenlegi kormánnyal / Fotó: NurPhoto via AFP

A Fehér Ház közleménye szerint Trump délelőtt 11 órakor fogadja a lengyel elnököt, először négyszemközt az Ovális Irodában, majd közös ebéd keretében folytatják az egyeztetést.

Lengyelország számára különösen éles kérdés, hogy az Egyesült Államok hajlandó-e növelni jelenlétét a NATO keleti szárnyán, vagy inkább csökkenti az európai erőket – egy folyamatban lévő haderő-átalakítás részeként.

Trump a héten nyíltan csalódottságát fejezte ki Vlagyimir Putyinnal szemben, mondván, „nagyon csalódott” az orosz elnökben, amiért nem történt előrelépés a háború lezárásában. Ez a keményebb hangvétel most Nawrocki malmára hajthatja a vizet, aki várhatóan azt sürgeti majd: az Egyesült Államok ne engedjen Putyinnak, hanem maradjon egységes állásponton Európával.

Varsó emellett szeretné, ha Washington hosszabb távon is erősítené a lengyel biztonságot. Radoslaw Sikorski külügyminiszter a múlt héten leszögezte:

a kapcsolat valódi sikerének az számítana, ha az amerikai katonai jelenlét nőne Lengyelországban.

Trump ugyanakkor minden bizonnyal újabb fegyvervásárlásokat is szorgalmaz majd. Lengyelország az elmúlt években az Egyesült Államok egyik legnagyobb fegyverpiacává vált: többek között Abrams tankokat, F–35-ös vadászgépeket és HIMARS rakétarendszereket szerzett be, legutóbb pedig négymilliárd dolláros hitelkeretet kapott további beszerzésekre.

Gazdasági beruházások erősíthetik a lengyel–amerikai szövetséget

A találkozón szóba kerülhet a Három Tenger Kezdeményezés is, amely a Baltikum, a Fekete- és az Adriai-tenger közötti infrastruktúra-fejlesztéseket célozza. Az Egyesült Államok aktív részvétele nemcsak az energia- és technológiai együttműködést erősítené, hanem Kína térnyerését is fékezhetné a régióban.