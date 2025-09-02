Deviza
rakétaelhárító rendszer
radartechnológia
Lengyelország
NATO
légvédelem

Lengyel radaroffenzíva: 46 új radarral erősödik a légvédelem – tovább erősödik a NATO keleti szárnya

A beruházás a hazai védelmi ipart is támogatja. 46 passzív lokációs radarral erősítik meg Lengyelország légvédelmét, kibővítve a rövid hatótávolságú lég- és rakétaelhárítási képességeket.
VG
2025.09.02, 21:40

Lengyelország újabb lépést tett légvédelme megerősítésében: 46 új passzív lokációs radart szereznek be, amelyek a rövid hatótávolságú lég- és rakétavédelem alapját képezik. A beruházás nemcsak a biztonságot, hanem a hazai gazdaságot is támogatja, és a NATO-ország 2026-ban a GDP 4,8 százalékát tervezi védelmi kiadásokra fordítani.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz Véget ér a lengyel kormánykoalíció egyik elemét alkotó Harmadik Út választási szövetség Lengyelország
Wladyslaw Kosiniak-Kamysz szerint 46 passzív lokációs radarral erősítik meg Lengyelország légvédelmét, kibővítve a rövid hatótávolságú lég- és rakétaelhárítási képességeket / Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

Csúcsmodern radarernyő Lengyelország felett

A lengyel védelmi tárca keddi bejelentése szerint az ország 5,8 milliárd zlotys, azaz mintegy 1,6 milliárd dollár értékben írt alá szerződést a PGZ-Narew konzorciummal 46 passzív lokációs radar beszerzésére.

A berendezések a rövid hatótávolságú lég- és rakétavédelmi rendszerekhez készülnek, és lehetővé teszik a légtér folyamatos felügyeletét, valamint az éles helyzetek hatékony kezelését.

A radarbeszerzés nem csupán a lengyel biztonságba, hanem a gazdaságba történő beruházás is. Ezek a radarák növelik légterünk védelmét, ami számunkra elsődleges prioritás

– mondta Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter a Reutersnek.

A PGZ-Narew konzorcium lengyel védelmi vállalatok állami tulajdonú csoportja, a PGZ vezetésével, amely a Narew-program keretében a rövid hatótávolságú lég- és rakétavédelmi rendszer kiépítésén dolgozik. A szerződést a közép-lengyelországi Kielce városában rendezett Nemzetközi Védelmi Ipari Kiállításon írták alá.

Lengyelország az elmúlt években jelentősen növelte védelmi kiadásait, amit Moszkva fokozott fenyegetésével indokol. Az ország 2026-ra a GDP 4,8 százalékát tervezi költeni a védelemre, ami a régió egyik legnagyobb arányú katonai ráfordítását jelenti.

Lengyelország lesz az uniós védelmi hitelprogram legnagyobb kedvezményezettje

Brüsszel felgyorsította a SAFE programot, amely 150 milliárd euró értékű védelmi célú beruházást tesz lehetővé az uniós tagállamok számára – mondta vasárnap Ursula von der Leyen a lengyel–fehérorosz határon. Az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közvetlenül határos hét tagállam – köztük Lengyelország – többleteszközöket is kap.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
11914 cikk

 

 

