Rendkívüli ülést tartott a lengyel nemzetbiztonsági tanács, kezdeményezték az ENSZ BT összehívását

Karol Nawrocki államfő vezetésével csütörtök este összeült a legfontosabb lengyel politikai vezetőkből álló tanácsadó testület, a nemzetbiztonsági tanács (RBN).

Donald Tusk, Lengyelország miniszterelnöke szerint súlyos feladat előtt áll az ország / Fotó: Artur Widak / AFP

A tanácskozás elején az elnök szorgalmazta a lég- és rakétavédelmi beruházások növelését és a polgári védelem fejlesztését is. A közvéleményt pedig figyelmeztette , hogy „ne dőljön be az orosz dezinformációnak”, amely szerda óta „azt sugallja, hogy a lengyel légteret támadó drónok ukránok voltak”. „Az összes rendelkezésemre álló információ alapján ez egyszerűen hazugság” – hangsúlyozta Nawrocki.

A Lengyel Légi Közlekedési Hatóság (PAZP) csütörtökön közölte, hogy a fegyveres erők kezdeményezésére, állambiztonsági okokból

korlátozzák a légi közlekedést a fehérorosz és az ukrán határ menti övezetben mintegy 3000 méteres magasságig. Az intézkedés már szerdán késő este hatályba lépett, és december 9-ig érvényben marad.

Az érintett övezetben napnyugtától napkeltéig teljes repülési tilalom van érvényben, csak a lengyel és a szövetséges katonai gépek kivételek. Emellett a zónában a nap 24 órájában tilos a pilóta nélküli civil gépek reptetése. Nem katonai kis repülőgépek napközben csak akkor repülhetnek be a zónába, ha rádióval és radar-válaszjeladóval vannak felszerelve.

A lengyel belügyminisztérium szerda késő esti közlése szerint 16 drónroncsot találtak meg a kelet-lengyelországi Lublini, a közép-lengyelországi Lódzi, Mazóviai és Szentkereszt vajdaságokban, valamint az északkelet-lengyelországi Warmia-mazúriai vajdaságban. A Lublini vajdaságban fekvő Wyryki településen az egyik drón megrongált egy lakóházat és egy személygépkocsit, de senki nem sérült meg.

Donald Tusk csütörtök reggel a közép-lengyelországi Laskban működő 32. taktikai légibázisra látogatott, és köszönetet mondott a légvédelmi akcióban részt vevő pilótáknak.

Az előző napi események súlyos feladatot adtak a nemzetnek

– fogalmazott a kormányfő.

Karol Nawrocki államfő csütörtök délelőtt a nyugat-lengyelországi Poznan-Krzesinyben működő 31. taktikai légibázison találkozott a pilótákkal, és ott elmondott beszédében orosz provokációnak nevezte az előző nap történteket.

Ezek a légtérsértések próbára tették Lengyelország reagálási képességeit, ezen belül a politikusokét, az államfőét és a miniszterelnökét, valamint a NATO-n belüli cselekvési mechanizmust is

– vélekedett Nawrocki. Hozzátette: Lengyelország „átment ezeken a teszteken”.