Rossz hírt közölt a Magyar Közút: nem sikerült határidőre befejezni a felújítást, marad a zárás az M0 egyik fontos csomópontjánál – ez az új dátum, készüljenek az autósok

A korábban jelzett befejezési időpontnál tovább, várhatóan október 12-ig tart a hídfelújítás miatti forgalomkorlátozás az M0-s autóúton Törökbálintnál – közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Azt írták: a korlátozások és a forgalomterelés rendje változatlanul érvényben marad az M0-s autóúton, az M0–M7 csomópont térségében.

Fotó: Kocsis Zoltán

Hozzátették: az M5-ös autópálya felé vezető irány továbbra is teljes zárás mellett érintett, a belső sáv forgalmát a túloldali pálya belső sávjába vezetik át, míg a külső sáv az M0–M7 csomópont párhuzamos gyűjtő-elosztó ágán haladhat. Az M0–M7 csomóponti ki- és felhajtási lehetőségek mindvégig biztosítottak – hangsúlyozták.

A közleményben felhívták a közlekedők – különösen a Balaton felől érkezők – figyelmét, hogy a megszokottnál is nagyobb forgalomra és besorolási nehézségekre kell számítani. Az autóút jelentős forgalma miatt időszakos torlódások alakulhatnak ki, ezért a közlekedők türelmét és megértését kérték, és jelezték: útnak indulás előtt az Útinform felületein érdemes tájékozódni.

Lezárják Magyarország egyik legforgalmasabb autópályáját Budapest felé

Pályazár lesz érvényben szombatról vasárnapra virradóra az M7-es autópályán a Velencei-tó térségében a Budapest felé vezető oldalon. Felhívják a figyelmet, hogy a biztonságos munkavégzés érdekében szeptember 27-én 23:59 és szeptember 28-a 12:00 között lezárják az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát az 57-es (Agárdi) és a 42-es csomópont (Kápolnásnyék) között.

Az autópálya korlátozásai azért váltak szükségesség, mert újabb üteméhez érkezett az új gyalogos- és kerékpároshíd építése Velencénél. Rámutatnak: az előkészületet követően most a hídelemek beemelésével folytatódik a fejlesztés.

Érdemes megemlíteni, hogy szeptember elsejével elindultak a főpálya bővítési munkálatai az M1-esen. A kivitelezés a belső elválasztósáv növényzetének eltávolításával és az üzemi átjárók építésével indul, de az előkészítő munkálatok már tavaly ősz óta folyamatosan zajlanak.

Az M1-es bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, jelentős önerőből, a magyar állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal. A beruházás része egy tízéves programnak, amelyben 2025–2034 között az M1-es mellett az M7-es és az M3-as autópályát is bővítik, illetve 279 kilométer új gyorsforgalmi utat is építenek.