Meglett a kavarás ára: már a Tisza Párt szavazói is adóemelést akarnak – Magyar Péter maga alatt vágja a fát

Pénteken a biztosabbnál is biztosabbá vált, hogy adóemeléssel sújtaná az embereket hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt. Magyar Péterék hetek óta tagadják szisztematikusan, hogy mire készülnek, de saját embereik egy-egy elszólása lebuktatja őket. Ismert, a közelmúltban adóemelési tervekről szóló dokumentum szivárgott ki a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén bruttó 416 ezer forint felett 22 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót.

Magyar Péter saját szavazóinak abszolút többsége sem ért egyet a pártelnökkel / Fotó: Marton Monus / Reuters

A Magyar Péter és szakmai stábja közötti – adóemelésről szóló – sokadik ellentmondás látszólag is kontraproduktív, már a szavazóik körében is zavart kelt, hogy a pártelnök tagad, a holdudvar meg elkotyogja magát. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy a Tisza Párt elnökével még saját szavazóinak abszolút többsége sem ért egyet, hiszen továbbra is támogatják a munkavállalók – egyes számítások szerint – kétharmadát hátrányosan érintő progresszív adózást és adóemelést.

Magyar Péter maga alatt vágta a fát, ennek meg is lett a böjtje

Az intézet a megkérdezetteknek telefonon azt a kérdést tette fel, hogy „a jelenlegi egykulcsos adó szerint mindenki egyformán 15 százalék személyi jövedelemadót fizet bruttó béréből. Ön támogatná, vagy nem támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek?”.

Forrás: Nézőpont Intézet

A kutatás szerint a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek. 39 százalékuk nem ért ezzel egyet, míg azon Tisza-szavazók aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak állást foglalni a kérdésben, mindössze 6 százalék. Az arányok alapján kirajzolódik, hogy bár Magyar Péter elmondása szerint nem hajtana végre adóemelést, ha kormányra kerülne, a szavazóinak többsége ezt „elvárná tőle”.

A baloldali véleményformálók hivatkozási alapja a többkulcsos adórendszer bevezetése mellett, hogy ezzel csökkentenék az óriási magyar jövedelmi különbségeket. Az Eurostat összesítése szerint pedig 1. ezek éppen hogy nem óriásiak, hanem az európai átlag alatt vannak, 2. egy országban a jövedelmi különbségek nagysága nem az adókulcsok számától függ, 3. és ugyanakkora különbség más-más adórendszer mellett is kialakulhat, és ki is alakul: a példa rá a szomszédos Ausztria és Magyarország – minderről feltehetően nem értesültek tömegesen, vagy nem akarnak tudni az ellenzéki párt támogatói.